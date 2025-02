Boca Juniors quedó listo para su debut en Copa Libertadores ante Alianza Lima. A pesar de mostrar un pobre nivel, el equipo del peruano Luis Advíncula y compañía consiguió un agónico triunfo contra Banfield por la Liga Profesional Argentina y se encuentra enfocado en lo que será su visita a Matute en los próximos días. Uno de los pocos futbolistas que resaltó por su desempeño frente al 'Taladro' fue el defensor Ayrton Costa.

El atacante de 25 años, que fue uno de los refuerzos que solicitó Fernando Gago, jugará por primera vez el certamen internacional y se mostró entusiasmado previo a la serie contra los blanquiazules.

Ayrton Costa advierte a Alianza Lima en la Libertadores

"Necesitábamos ganar de visitante, por suerte nos hicimos fuertes. Gago me da confianza, mis compañeros me recibieron muy bien y ayuda mucho. Me siento muy bien, ahora a pensar en el martes. Fue un partido cerrado, pero nos hicimos fuertes de entrada y es un justo resultado. Ahora pensar en la Copa", mencionó luego de consumarse el triunfo ante Banfield.

Al ser consultado sobre el duelo con Alianza Lima, el exjugdador del Royal Amberes consideró que Boca se encuentra en la obligación de salir por los tres puntos. "Va a ser una linda experiencia. Ya sabemos lo que es Boca... Obliga a ganar", afirmó.

Gago no quedó conforme con el nivel de Boca previo a la Libertadores

Por su parte, otro de los que se pronunció sobre el compromiso copero fue el estratega Fernando Gago, quien remarcó que la reciente victoria permitirá que su plantel llegue tranquilo a Lima. "La Copa Libertadores y la Liga Argentina son dos competiciones totalmente distintas, hoy necesitábamos los puntos para estar tranquilos y ahora afrontaremos el partido del martes", manifestó en conferencia de prensa.

El popular 'Pintita' aprovechó la ocasión para hacer una autocrítica sobre el rendimiento que mostraron los xeneizes en el Florencio Sola. "El resultado da tranquilidad desde acostumbrarse a ganar, tanto de local como de visitante. Hay que saber sufrir y, en el fútbol argentino, ese nivel de competencia... Hay que saber sufrir y saber a lo que se pueda jugar, no hacer lo que podemos, sino lo que queremos. Necesitamos seguir creciendo individual y colectivamente. Tenemos poco tiempo para trabajar, y todo eso lleva un proceso. El equipo tiene que sostenerse en el tiempo para jugar mejor y, con base en eso, vamos a seguir trabajando", concluyó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Boca Juniors?

El primer partido entre Alianza Lima y Boca Juniors se jugará el martes 18 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva. Una semana más tarde, en el mismo horario, se llevará a cabo la revancha en la mítica Bombonera de Buenos Aires.