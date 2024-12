El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2025 reveló el rival de Alianza Lima en el torneo Conmebol: Nacional de Paraguay. Sin embargo, lo que despertó el interés de la prensa argentina es el posible reencuentro entre Paolo Guerrero y Fernando Gago si los blanquiazules superan a los guaraníes, ya que el ganador de esa llave será el rival de Boca Juniors, hoy dirigido por 'Pintita', quien tuvo una tensa relación con el 'Depredador' en Racing de Avellaneda.

En 2023, el máximo goleador de la selección peruana llegó a Racing, que en ese entonces era dirigido por Gago, pero no tuvo los minutos que hubiese deseado, por lo que su relación era muy tensa, la misma que se terminó por romper en un partido precisamente ante Boca Juniors. Guerrero llevó a sus amigos y familia para que lo vean en el duelo ante el Xeneize; sin embargo, 'Pintita' no lo puso como titular ni tuvo minutos.

Prensa argentina palpita un posible reencuentro entre Paolo Guerrero y Fernando Gago

En vista de que Boca Juniors podría enfrentar a Alianza Lima en la segunda fase previa, el diario Olé de Argentina recordó la complicada relación que mantuvieron el 'Depredador' y Gago cuando ambos estaban en Racing. "El picante reencuentro entre Gago y Paolo Guerrero que podría darse en la Libertadores", tituló el citado medio.

"Ahora, el destino podría enfrentar a ambos nuevamente. Si Alianza Lima supera a Nacional en la fase 1, Paolo Guerrero tendría la oportunidad de liderar a su equipo contra Boca. Este cruce, además de ser muy prometedor, tendrá un nuevo capítulo en esta relación que no terminó en buenos términos... ", expresó el mencionado medio sobre un probable reencuentro.

Diario Olé habló sobre relación de Paolo Guerrero y Fernando Gago y su posible reencuentro en la Copa Libertadores. Foto: captura de Olé

Tras superar la definición de penales en la final ante Fortaleza de Brasil en la Copa Sudamericana 2023, el delantero peruano le tiró 'dardos' a su ex-DT. "En Racing no jugué. Cuando jugué, lo dejé puntero de la Libertadores. Cuando salí, quedó eliminado".

Esas palabras tuvieron respuesta de Gago: "Me alegro mucho por Paolo, la verdad que me pone muy contento, creo que hizo dos goles, me pone muy contento por él, pero no puedo hablar de un jugador que no está hoy en la institución", apuntó sin alimentar la polémica.

Carlos Grados revela que Paolo Guerrero no rompió el camerino en César Vallejo

Carlos Grados, arquero de César Vallejo en 2023, fue enfático al rechazar los rumores sobre una supuesta pelea entre Paolo Guerrero y otros miembros del plantel. En comunicación con el programa ‘Café deportivo’, del canal de YouTube Futboleros 2.0, aunque admitió que sí existieron altercados y discusiones dentro del grupo, afirmó que la realidad fue exagerada por los comentarios externos.

“Te soy sincero, he visto malos comentarios con Paolo Guerrero cuando se fue de César Vallejo. Hay que ser muy sinceros, él nunca quiso llegar a la UCV, esa es la realidad. Llegó, cumplió su contrato y, lo que pasó en el camerín, va a quedar ahí”, señaló el ahora exarquero de la UCV.

“No es lo que se habló, no pasó nada de las cosas que se dijeron, absolutamente nada de eso. Sí, hubo algunos altercados, unas palabras, pero más que eso, no. Yo no creo que Paolo Guerrero haya venido y haya roto el grupo. Nosotros ya estábamos mal, no solo en lo futbolístico, sino en todo ámbito. Además, como dije al comienzo, todo eso arrastra”, añadió Grados.