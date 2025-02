Yassine Cheuko estuvo presente en el Universitario vs Inter Miami. Foto: composición LR/AFP

Yassine Cheuko estuvo presente en el Universitario vs Inter Miami. Foto: composición LR/AFP

Yassine Cheuko se hizo famoso en el ambiente futbolístico por ser el guardaespaldas de Lionel Messi. El experto en artes marciales acompaña al astro argentino en varios compromisos y vela por su seguridad. En el encuentro entre Inter Miami vs Universitario, por ejemplo, no le quitó la mirada al campeón del mundo para prevenir que ningún hincha se le acerque.

Tras la gira de pretemporada del elenco estadouniense, Cheuko utilizó sus redes sociales para destacar y agradecer el trabajo de seguridad que hubo en nuestro país y en Honduras. Sin embargo, se fue con un sinsabor del choque en Panamá y no dudó en criticar a la policía de dicho país.

Yassine Cheuko elogió seguridad en Perú y despotricó contra Panamá

Por medio de su cuenta de Instagram, Yassine Cheuko manifestó su agradecimiento por el trabajo de seguridad en los recientes de Perú y Honduras. El guardaespaldas destacó el compromiso del personal durante todo el cotejo.

“Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los equipos de seguridad de los estadios de Honduras y Perú por su profesionalismo y asistencia, que han sido realmente invaluables para mí", señaló

Asimismo, enfatizó en que su labor no es detener a los hinchas que corren por tomarse una foto con Lionel Messi, pues esta es labor de la seguridad del estadio. No obstante, la mayoría no está atenta a cumplir con sus responsabilidades.

“No es mi papel detener a los fans que invaden el campo. Esa es la responsabilidad del personal de seguridad del estadio. Pero seamos honestos: la mayoría de ellos (y lo hago hincapié en la mayoría, sin generalizar) no están completamente centrados en sus deberes. En lugar de garantizar la seguridad, están más ocupados viendo el partido o tomando fotos y vídeos. Y como no están prestando atención, tomé la decisión, por iniciativa propia, de intervenir y manejar la situación en caso de intrusión”, escribió.

“Por favor, señores del personal de seguridad, les pido con todo el respeto y seriedad que esto merece: estén vigilantes. Haz el trabajo por el que te pagan. De ti depende la seguridad del estadio, de los jugadores y de la afición. Siempre estaré ahí para apoyarte, siempre listo para intervenir cuando sea necesario. Pero si no haces tu parte, esta misión se vuelve muy difícil para mí manejar sola”, agregó.

“No soy una celebridad, y no tengo ego. No gano 3 millones de dólares al año, como algunos medios pueden afirmar. Simplemente soy un trabajador, como millones de otros, dando lo mejor cada día para cumplir mi misión con dedicación y honor. Mi papel es garantizar la seguridad de las personas con las que trabajo y no dañar a ningún fan, y para eso, estoy listo para hacer lo que sea necesario. Gracias a todos. Se cuidan. Que Dios los bendiga y proteja, porque él es el verdadero protector”, sentenció.

¿Cuál es el salario del guardaespaldas de Messi?

De acuerdo a los reportes de la prensa internacional, el salario de Cheuko es considerable, alcanzando los 250 mil dólares al mes, lo que equivale a 3 millones de dólares al año. Este alto costo refleja la importancia que tiene la seguridad para el club y la familia de Messi, quienes deben lidiar con la atención constante de los medios y los aficionados.