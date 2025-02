Tanto Ayacucho FC como Binacional se volvieron inquilinos de la Liga 1 por mandato judicial y puso en aprietos a la Liga 1, que tuvo que postergar el sorteo del fixture para incluir al Poderoso del Sur. Es más, modificó el reglamento para precisar los escenarios si la FIFA ordena el descenso de ambos equipos en el transcurso del certamen. Sin embargo, al conjunto de Juliaca se le pasó un gran detalle en su vuelta a primera división: una grave sanción del máximo ente del fútbol mundial que pondría en peligro su debut en la fecha 2 ante UTC.

Se trata de una prohibición para registrar nuevos jugadores durante tres ventanas de fichajes. Asimismo, si bien la sanción aplicó desde diciembre de 2024, los directivos de Binacional recién se enteraron de la situación y surgió una preocupación porque no tendrían los suficientes jugadores para asumir el torneo, de acuerdo con el periodista Enrique de La Rosa.

Binacional no podría debutar en la Liga 1 por sanción FIFA

En el programa de YouTube 'Fútbol champán', el citado comunicador recordó el castigo a Binacional debido a una deuda con un DT y mencionó que recién se enteraron la semana pasada a pesar de que existía desde finales de 2024. Este castigo le impediría inscribir a sus refuerzos y quedarían con un plantel mermado que no estaría completo para afrontar la Liga 1.

“Binacional tiene una prohibición de registrar jugadores por una deuda a un entrenador y recién se han enterado la semana pasada. En Binacional tienen que pagarle y esperar que FIFA les ponga. Felizmente, para Binacional, descansan en la primera fecha, pero si no resuelve esto para la segunda fecha ni siquiera tiene juveniles para jugar. No llegaría a jugar con nadie, Binacional tiene que resolverlo. Imagino que lo va a hacer, pero están Inquietos en Juliaca porque no pueden registrar a ningún jugador todavía. Eso lo sabían, pero ellos dicen que no, que recién se han dado cuenta la semana pasada”, detalló.

¿Cómo quedó la Noche del Poderoso entre Binacional vs Always Ready?

En su noche de presentación el último lunes 3 de febrero, en el Estadio Guillermo Briceño, Binacional goleó 4-1 a Always Ready de Bolivia con doblete de Gabriel Leyes y los goles de Carlos Meza y Abraham Aguinaga. Por otro lado, Gary Rea marcó el descuento para el elenco boliviano.

Binacional ganó 4-1 a Always Ready en su Noche del Poderoso. Foto: Binacional/X

¿Cuándo debuta Binacional en la Liga 1?

Deportivo Binacional debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto de visitante contra UTC de Cajamarca. El elenco de Juliaca se estrenará en la segunda jornada debido a que, según el sorteo del torneo, tiene que descansar en la primera fecha.

Liga 1 modifica artículo 10 de su reglamento y aumenta número de descensos

En un principio, el artículo 10.1 precisaba que solo 2 clubes iban a descender de categoría. Sin embargo, con la última modificación, ahora serán 3. Además, menciona que, en caso de que algún equipo sea sancionado con el descenso, se posicionará en el último lugar en la clasificación y ocupará una de las 3 plazas asignadas.

Asimismo, se agregó el artículo 10.4 que apunta específicamente a la incorporación de Ayacucho FC y Binacional por mandato judicial y detalla lo que sucederá si la FIFA decide descalificarlos. De esta manera, los resultados de estos equipos serán declarados nulos si descienden en el transcurso del campeonato.

No obstante, "la anulación de partidos se aplicará únicamente en la etapa del campeonato que se encuentre en curso al momento del retiro del club. En tal sentido, las tablas de posiciones correspondientes a las etapas concluidas no serán modificadas". Así, si los ayacuchanos y el Poderoso del Sur son descalificados en el Clausura, los resultados del Apertura se mantendrán tal cual.