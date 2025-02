Alianza Lima se encuentra a pocos días de enfrentar su primer desafío de la temporada por la Copa Libertadores: Nacional de Paraguay. Si bien el equipo de Néstor Gorosito tiene una mala imagen en el ámbito internacional, tiene la confianza de escribir un nuevo capítulo positivo en el torneo Conmebol por las buenas actuaciones en sus últimos dos amistosos de pretemporada ante LDU de Quito y Aucas, ambos de Ecuador. Adicional a eso, el Tricolor atraviesa una crisis de resultados que llevó a la renuncia del DT Víctor Bernay y ahora tiene nuevo entrenador, Pablo Sarabia.

En ese contexto del debut íntimo en el certamen continental, el recordado Edgar González, exjugador paraguayo que vistió la camiseta blanquiazul entre 2009 y 2012, habló de este trascendental compromiso por Libertadores y le dio consejos al club de La Victoria para superar al conjunto guaraní este miércoles 5 de febrero.

Edgar González aconseja a Alianza Lima para vencer a Nacional

En una entrevista para Radio Ovación, el exvolante guaraní se refirió a la actualidad del Tricolor y expuso su mal momento, el cual llevó a la renuncia de Bernay luego de un comienzo sin victorias en el campeonato paraguayo.

"Nacional en esta temporada casi no trajo buenos jugadores, no hizo buenas contrataciones; al contrario, se le fueron varios jugadores que fueron claves el año pasado, lastimosamente para Nacional en el comienzo del campeonato no le está yendo bien. Ahora está agarrando el timón Pedro Sarabia, un técnico muy preparado que sabe llegar a los jugadores y creo que siempre en un equipo, cuando un técnico viene, los jugadores reaccionan diferente", expresó.

Edgar González estuvo en el polémico partido ante Universidad de Chile en la Copa Libertadores 2010. Foto: archivo GLR

Además, González le dio una mano a Alianza Lima y detalló como pueden jugarle a este Nacional que tiene un nuevo DT. "Este miércoles sé que será un partido difícil, Nacional va a querer lavarse la cara, pero me gustaría que Alianza pueda ganar el primer partido para que tenga la oportunidad de pasar de ronda. Alianza tiene que venir a jugar de igual a igual. Nacional no tiene un jugador distinto, la mayoría son locales, no tienen experiencia internacional y Alianza tiene que hacer respetar la camiseta, es un grande y donde va tiene que hacerse respetar", apuntó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Nacional?

El partido de ida entre Alianza Lima vs Nacional se disputará este miércoles 5 de febrero, desde las 7.30 p. m. (hora en Perú) y 9.30 p. m. (hora de Paraguay).