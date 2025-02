Alianza Lima cuenta las horas para su debut en la Copa Libertadores. Si bien en los últimos años los representantes peruanos cosecharon malos resultados en el certamen continental, para la presente edición el equipo de Néstor Gorosito sumó una serie de refuerzos para ilusionarse con avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, para el exfutbolista Diego Rebagliati esto no necesariamente los hace favoritos.

En la reciente edición del programa 'Después de todo', el ahora comentarista remarcó que los íntimos se enfrentarán a un rival que hace algunos años disputó una final del torneo.

Diego Rebagliati sobre debut de Alianza en Libertadores

“El tema de Alianza es que ha cambiado tanto en los últimos años. Todos los años cambia mucho y ese es el gran problema. Tiene que hacer un equipo nuevo casi todas las temporadas, hasta que encuentres una estructura. Por lo menos hay unas cosas que se han sostenido. Los 2 centrales es una buena noticia. Garcés, Zambrano y Paolo casi lo único que se mantiene. Por lo tanto, estás cambiando 8 futbolistas. Yo no entiendo cómo un equipo puede ser favorito con tanto cambio (...)", sostuvo con relación a los aspectos positivos de los victorianos.

Con relación a si Alianza Lima es favorito en la serie contra Nacional de Paraguay, Rebagliati recordó la eliminación que sufrió Sporting Cristal en la edición pasada de la Libertadores a manos de Always Ready de Bolivia.

"Nacional de Paraguay jugó una final de Copa Libertadores. No la jugó como Cristal en el 97’ o la ‘U’ en el 72’, fue en el 2014 que la jugó Nacional de Paraguay (...). El año pasado a Cristal le tocó un equipo boliviano… No somos favoritos ni contra los bolivianos”, concluyó.

¿Cuándo debuta Alianza Lima ante Nacional de Paraguay en Copa Libertadores?

El partido de ida entre Alianza Lima vs Nacional de Paraguay, correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores, se disputará este miércoles 5 de febrero en el Estadio Arsenio Erico de Asunción.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Nacional de Paraguay?

En territorio peruano, el partido Alianza Lima vs Nacional está programado para jugarse desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros rincones del mundo.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 6 de febrero).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay?

La transmisión del Alianza Lima vs Nacional se podrá ver a través de la señal de ESPN y el servicio streaming de Disney Plus para todo el territorio sudamericano. Si no tienes acceso a este servicio, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.