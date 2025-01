Rodrigo Ureña es uno de los mejores jugadores extranjeros de Universitario en el presente milenio, ya que fue vital en el bicampeonato del conjunto de Fabián Bustos, por lo que los hinchas cremas no imaginan a la 'U' sin él. No obstante, el compromiso ante Inter Miami de Lionel Messi podría ser uno de los últimos que dispute el volante chileno con la camiseta merengue porque, según el periodista Carlos Navarro, un equipo del extranjero está interesado en el 'Pitbull'.

El mediocampista estudiantil arrancó como titular ante las garzas y fue el primer pase limpio en la volante para generar los ataques. En el entretiempo fue reemplazado por Horacio Calcaterra y dejó muy buenas sensaciones en los aficionados que asistieron al Estadio Monumental para vivir la fiesta que se generó por la visita de la 'Pulga'.

Rodrigo Ureña se iría a un club del extranjero

En la previa del partido entre la 'U' vs Inter Miami del programa 'Campeonísimo' de PBO, el periodista 'Tigrillo' Navarro soltó una bomba que podría poner en aprietos al plantel de Fabián Bustos. De acuerdo con sus palabras, el duelo de los cremas ante las garzas pudo ser el último de Ureña.

“Hay un club de fútbol del extranjero, no voy a decir de qué país todavía, que está interesado en uno de los jugadores más importantes que tiene Universitario, de los titulares indiscutibles. Acabo de enterarme de cuánto es la cláusula de salida del jugador de 600.000, van a pagar por él”, afirmó.

Más adelante, reveló que dicha pieza clave en el esquema del elenco merengue es Rodrigo Ureña. Cuando uno de sus colegas le preguntó si jugaría el 'Pitbull' ante Inter Miami, 'Tigrillo' tuvo una singular respuesta: "El último partido de Ureña".

Previamente, el comunicador dio a conocer esta información mediante un tuit, aunque sin revelar el nombre del jugador en cuestión. "Pechicuais, quien fue el que me informó con fecha y flyer incluido sobre el partido que se juega hoy (Universitario vs Inter Miami), me cuenta que un club del extranjero quiere llevarse una pieza clave del plantel de Universitario", aseguró en su cuenta de X.

Carlos Navarro afirmó que un equipo del fútbol extranjero está interesado en una pieza clave de Universitario. Foto: captura de X/@TigrilloPeru

¿Cuál es el valor de Rodrigo Ureña?

Según el portal especializado Transfermarkt, Rodrigo Ureña tiene un valor de 800.000 euros. La mayor cotización de su carrera lo alcanzó en 2024, con 850.000.

¿Cómo quedó el Universitario vs Inter Miami con Lionel Messi?

Universitario e Inter Miami protagonizaron un intenso encuentro amistoso en el Estadio Monumental U Marathon. Con la presencia de Lionel Messi en el campo hasta el minuto 70, el partido finalizó 0 a 0, lo que llevó a definir al ganador mediante la tanda de penales. Para mala fortuna de los cremas, Jairo Vélez falló su tiro y envió el balón por encima del arco, lo que resultó en una derrota de 5-4 para su equipo.