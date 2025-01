Real Madrid vs Espanyol pronóstico: ¿cuáles son las cuotas y apuestas del partidazo de LaLiga?

Si bien en la Champions League a la Casa Blanca no le fue tan bien en la fase de la liga, al punto que en los playoffs chocará con Manchester City de 'Pep' Guardiola, en LaLiga EA Sports la suerte lo acompaña porque se encuentra puntero por encima del Atlético Madrid y del FC Barcelona. Ahora, este sábado 1 de febrero, el Real Madrid visitará a Espanyol por la fecha 22 del certamen.

Los colchoneros se proclamaron campeones de invierno en España, pero a la jornada siguiente perdió el liderato que se fue a manos del Real Madrid, que espera que esta situación se mantenga así hasta el final de temporada. Por ello, una victoria en el RCDE Stadium será vital para seguir por encima de sus perseguidores. A continuación, conoce el pronóstico del duelo.

Real Madrid vs Espanyol: cuotas y apuestas

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Real Madrid.

Betsson: gana Real Madrid (1,32), empate (5,50), gana Espanyol (10,00)

Betano: gana Real Madrid (1,30), empate (5,75), gana Espanyol (9,00)

1XBet: gana Real Madrid (1,34), empate (5,81), gana Espanyol (10,20)

Coolbet: gana Real Madrid (1,33), empate (5,60), gana Espanyol (10,00)

Doradobet: gana Real Madrid (1,32), empate (5,66), gana Espanyol (9,00).

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs Espanyol?

El duelo entre Real Madrid vs Espanyol se llevará a cabo este sábado 1 de febrero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en el RCDE Stadium de Cataluña.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Espanyol por LaLiga?

La transmisión del Real Madrid vs Espanyol, así como varios de los partidos de LaLiga de España, no estará disponible por televisión en Sudamericano. Para que no te pierdas este partidazo, puedes seguirlo a través del servicio de streaming Disney Plus.

Real Madrid vs Espanyol: posibles alineaciones

Estos serían los equipos titulares de Real Madrid vs Espanyol por la fecha 22 de LaLiga.