Canal confirmado de Real Madrid vs Espanyol por LaLiga EA Sports de España

Real Madrid cuenta las horas para conocer a su rival en el repechaje de la Champions League. Sin embargo, el conjunto merengue no solo debe pensar en el certamen internacional, pues, este sábado 1 de febrero, buscará un triunfo ante Espanyol por la Liga EA Sports de España. El equipo de Vinícius y compañía necesita una victoria para seguir en la cima. Todos sus hinchas podrán seguir el cotejo a través de una plataforma de streaming.

El Real Madrid ha capitalizado los errores del FC Barcelona y el Atlético de Madrid en LaLiga, logrando así posicionarse en lo más alto del torneo con una ventaja considerable. Con 49 puntos, el equipo merengue supera por cuatro unidades a su vecino madridista, que ocupa el segundo lugar.

¿Dónde ver Real Madrid vs Espanyol por la Champions League?

La transmisión del Real Madrid vs Espanyol, así como varios de los partidos de LaLiga de España, no estará disponible por televisión en Sudamericano. Para que no te pierdas este partidazo, puedes seguirlo a través del servicio de streaming Disney Plus.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs Espanyol?

El choque entre Real Madrid y Espanyol se llevará a cabo este sábado 1 de febreo, a partir de las 3.00 p. m . (hora peruana y colombiana), en el RCDE Stadium de Cataluña.

Alineaciones Real Madrid vs Espanyol

Estos serían los equipos titulares de Real Madrid vs Espanyol por la fecha 22 del fútbol español.

Real Madrid: Courtois, Raúl Asencio, Alaba, Rüdiger, Fran García, Ceballos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Courtois, Raúl Asencio, Alaba, Rüdiger, Fran García, Ceballos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé. Espanyol: Joan García, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Oliván, Jofre, Kral, Pol Lozano, Tehero, Roberto y Javi Puado.

Real Madrid vs Espanyol: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Real Madrid.