La espera terminó. Universitario está a punto de oficializar a su nuevo refuerzo extranjero: José Carabalí. El jugador ecuatoriano, de 27 años, llegó al Perú con la convicción de aportar al equipo dirigido por Fabián Bustos, que busca levantar el tricampeonato para consolidarse en la Liga 1 y tener una destacada participación en la Copa Libertadores. Desde su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Carabalí se mostró ilusionado con este nuevo reto en su carrera.

El exjugador de la Universidad Católica de Ecuador no tardó en compartir su emoción con los medios de comunicación y aseguró que vestir la camiseta merengue representa un sueño para él. Asimismo, dedicó unas palabras a la hinchada de la ‘U’, a quienes les pidió su apoyo incondicional para que el equipo logre los objetivos trazados en la temporada.

José Carabalí llegó al Perú y habló sobre su fichaje por Universitario

Luego de días de expectativa, José Carabalí finalmente aterrizó en Lima para cerrar su vínculo con Universitario. Su llegada marca un importante refuerzo para el conjunto crema, que busca potenciar su plantilla con jugadores de experiencia y recorrido internacional. El ecuatoriano se desligó del Nagoya Grampus, lo que significa que tiene su carta pase en mano para negociar con los vigentes campeones del Perú.

“Es un sueño llegar a Universitario. Estoy muy motivado por jugar la Copa Libertadores”, aseveró Carabalí, quien será el último jale extranjero de la ‘U’ para la nueva temporada. “Ahorita no puedo dar declaraciones hasta ser presentado en el club y luego tendremos una oportunidad de conversar”, señaló instantes después de su arribo a nuestro país.

Asimismo, le dio un mensaje a la hinchada ‘merengue’, a quienes les pidió mantener su apoyo incondicional al equipo. “Que siempre sigan apoyando al club, que eso es muy importante de la hinchada: apoyar siempre a los jugadores para que puedan dar lo mejor y darles esa felicidad”, agregó.

¿Cómo juega José Carabalí? Exjugador de Universitario se pronuncia

Para los hinchas cremas que no conocen de cerca la trayectoria de José Carabalí, es importante conocer qué puede aportar al equipo. Es así que Segundo Portocarrero, exjugador de Universitario en la temporada 2024, opinó sobre el estilo de juego de su compatriota y lo que significa su incorporación al plantel ‘merengue’.

“Es como verme jugar, pero con más asociación. Él también tiene bien el uno contra uno. Carabalí tiene mis características. Incluso, parece más técnico que yo”, aseguró ‘Porto’ en diálogo con el periodista Wilmer Robles. Su despliegue por la banda izquierda lo convierte en una opción importante para un equipo que necesita solidez defensiva sin sacrificar proyección ofensiva.

En ese sentido, el entrenador Fabián Bustos tiene claro que su nuevo refuerzo puede encajar perfectamente en su planteamiento táctico. Con la incorporación de Carabalí, Universitario suma una alternativa confiable para reforzar la banda izquierda, un sector clave en cualquier equipo que aspire a ser protagonista.

¿Cómo le fue a José Carabalí en 2024?

El año 2024 no fue el mejor para José Carabalí en términos de continuidad. Tras su paso por Always Ready de Bolivia, donde tuvo un rendimiento destacado, fue transferido en agosto al Nagoya Grampus de la primera división de Japón. Sin embargo, su estadía en la J1 League no fue la esperada, ya que una lesión lo alejó de las canchas por varios meses. Debido a ello, el ecuatoriano disputó un solo partido en el país asiático, en el cual jugó solo 11 minutos.

A pesar de esta situación, el ecuatoriano se mantuvo entrenando y recuperándose con la intención de volver a su mejor nivel. Ahora, con su fichaje por Universitario, tiene la oportunidad de demostrar nuevamente su talento y reivindicarse como un jugador clave en la competencia local e internacional.