La Liga 1 2025 se acerca y los hinchas peruanos tienen motivos para celebrar. Con el lanzamiento del nuevo plan L1 Max Móvil, los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos del torneo a un precio accesible. Este servicio promete revolucionar la forma en que se consume el fútbol nacional.

El Torneo Apertura comenzará el viernes 7 de febrero, y los equipos están listos para dar inicio a la competencia. Con 19 clubes en contienda, la jornada inaugural promete ser emocionante, la cual comenzará con el enfrentamiento entre Sport Huancayo y Alianza Atlético. La transmisión de los partidos estará a cargo de L1 Max, que ha renovado su compromiso con la Liga 1 a pesar de los desafíos económicos.

Detalles del nuevo plan L1 Max Móvil

La nueva oferta de L1 Max Móvil permitirá a los hinchas seguir el campeonato desde sus dispositivos móviles por solo 22.90 soles, un precio significativamente más bajo que el plan tradicional. Este cambio busca facilitar el acceso a los partidos y programas deportivos relacionados, y así asegurar que más aficionados puedan disfrutar del balompié peruano.

El L1 Max Móvil es una opción diseñada específicamente para usuarios de teléfonos celulares. A diferencia del plan L1 Max Full, que permite la visualización en múltiples dispositivos como televisores y computadoras, este nuevo servicio se centra en la comodidad de los hinchas que prefieren seguir los partidos desde su móvil. Para acceder al contenido, los usuarios deberán descargar la aplicación L1 Max, que no solo ofrecerá los partidos de la Liga 1, sino también programas como L1 Radio, Match Gol y Futmax.

Partidos destacados de la jornada inaugural

La primera fecha de la Liga 1 2025 contará con varios encuentros interesantes. El viernes 7 de febrero, Sport Huancayo se enfrentará a Alianza Atlético a las 15:00 horas en el estadio IPD de Huancayo.

El sábado 8, los hinchas podrán disfrutar de los partidos FBC Melgar vs UTC y Alianza Lima vs Cusco FC, entre otros. El domingo 9, se llevarán a cabo encuentros como Alianza Universidad vs Sporting Cristal y Cienciano vs ADT. Finalmente, el lunes 10, Los Chankas se medirán ante Deportivo Garcilaso.

Acceso y restricciones del servicio

Es importante destacar que el L1 Max Móvil permitirá el uso de una sola cuenta por persona en simultáneo. Esto significa que los usuarios deberán compartir su acceso de manera responsable. Con esta nueva modalidad, L1 Max busca no solo aumentar la audiencia del torneo, sino también ofrecer una alternativa económica para los hinchas que desean seguir el fútbol peruano sin comprometer su presupuesto.

Expectativas para la Liga 1 2025

Con el inicio de la Liga 1 2025 a la vuelta de la esquina, las expectativas son altas. Los equipos han estado trabajando arduamente en la pretemporada, y los aficionados están ansiosos por ver a sus clubes en acción. La implementación del L1 Max Móvil es un paso significativo hacia la modernización de la transmisión de fútbol en Perú, permitiendo que más personas se conecten con el deporte rey.