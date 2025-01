Real Madrid vs Brest EN VIVO HOY: pronóstico y dónde ver el partido por la Champions League

¿A qué hora juega Real Madrid vs Brest EN VIVO? El vigente campeón tiene la obligación de ganar HOY, miércoles 29 de enero, para mantener la ilusión de clasificar a los octavos de final de la Champions League. El decisivo cotejo tendrá lugar en el Estadio de Roudourou, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

A pesar de que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha garantizado su lugar en los playoffs, su meta principal es lograr una clasificación directa a los octavos de final. Para alcanzar este objetivo, es fundamental que consigan una victoria ante el Brest en el partido que concluirá la fase de liguilla.

¿A qué hora jugarán Real Madrid vs Brest?

El partido Real Madrid vs Brest se jugará este miércoles 29 de enero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Brest?

La transmisión del Liverpool vs Lille estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium para Perú y demás países de Sudamérica. Recuerda que si no tienes acceso a este servicio, no te preocupes, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Real Madrid vs Brest por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Real Madrid vs Brest ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Brest por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Alineaciones Real Madrid vs Brest: posibles formaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Luka Modric; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Kylian Mbappé; Rodrygo.

: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Luka Modric; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Kylian Mbappé; Rodrygo. Brest: Marco Bizot; Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Abdoulaye Ndiaye, Mathias Pereira Lage; Mahdi Camara, Edimilson Fernandes, Hugo Magnetti; Mama Baldé, Ludovic Ajorque, Abdallah Sima.

¿Dónde juegan Real Madrid vs Brest?

Real Madrid vs Brest se llevará a cabo en el estadio Roudouoru, ubicado en la ciudad de Guingamp (Francia). Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 18.000 espectadores.

Real Madrid vs Brest: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el Real Madrid vs Brest. El equipo de Carlo Ancelotti es favorito.

Betsson: gana Real Madrid (1,38), empate (5,25), gana Brest (8,10)

Bet365: gana Real Madrid (1,36), empate (5,25), gana Brest (8,00)

Betano: gana Real Madrid (1,38), empate (5,10), gana Brest (8,00)

1XBet: gana Real Madrid (1,40), empate (5,53), gana Brest (7,85)

Coolbet: gana Real Madrid (1,38), empate (5,45), gana Brest (8,10)

Doradobet: gana Real Madrid (1,38), empate (5,33), gana Brest (7,50).

Tabla de posiciones de la Champions League