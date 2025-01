Canal confirmado de la pelea Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov por la UFC Arabia Saudí

Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov chocarán en Arabia Saudí. Foto: Instagram

Vuelve la UFC a Arabia Saudita con un duelo realmente emocionante en la categoría de peso mediano: Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov. El nigeriano, quien es actualmente el número dos del ranking mundial, regresa al octógono luego de su dura caída ante Dricus du Plessi en el 2024. En este sentido, buscará revertir esta racha negativa, la cual comenzó ante Sean Strickland.

El enfrentamiento del nigeriano contra el ascendente Nassourdine Imavov (15-4), quien ocupa el quinto lugar en la categoría, es un combate que podría cambiar el panorama de la división. El luchador conocido como The Last Stylebender se encuentra en un momento crucial de su carrera, luego de haber perdido dos de sus últimos tres combates.

Ficha de la pelea por la UFC: Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov

Pelea Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov ¿Cuándo? sábado 1 de febrero ¿A qué hora? 9.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN+ y Disney+ ¿Dónde? Arabia Saudita

¿A qué hora ver Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov?

En territorio peruano, la pelea entre Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov empezará a las 9.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 8.00 a. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11.00 a. m.

¿En qué canal ver Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov?

La transmisión de la pelea entre Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov estará a cargo de Disney+ para toda Sudamérica. Además, en territorio estadounidense, podrás seguirlo por ESPN+.

¿Cómo ver Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov online gratis?

Si deseas ver la pelea entre Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del choque estelar.

Cartelera completa de Israel Adesanya vs. Nassourdine Imavov de UFC Fight Night 250

Cartelera principal

#2 Israel Adesanya (24-4-0) vs. #5 Nassourdine Imavov (15-4-0)

#14 Shara Magomedov (15-0-0) vs. Michael Page (22-3-0)

#4 Sergei Pavlovich (18-3-0) vs. #9 Jairzinho Rozenstruik (15-5-0)

Ikram Aliskerov (15-2-0) vs. Andre Muniz (24-6-0) (pendiente de cancelación)

Said Nurmagomedov (18-3-0) vs. Vinicius Oliveira (21-3-0)

Muhammadjon Naimov (11-3-0) vs. Kaan Ofli (12-3-1)

Preliminares