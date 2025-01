[Disney Plus] Los Pumas 7 vs España EN VIVO, Seven de Perth 2025: hora y canal para ver a la selección argentina de rugby

El partido de los Pumas 7 vs España definirá al primer finalista del Seven de Perth. Foto: composición LR

Los Pumas 7 vs España EN VIVO juegan vía Disney Plus en la madrugada de este domingo 26 de enero por las semifinales del Seven de Perth, tercera parada del Circuito Mundial de Rugby Seven 2024-25. Tras una brillante fase de grupos y dejar atrás a Gran Bretaña en cuartos, la selección de Argentina sale por el boleto a su primera final en esta temporada. El rival es un conjunto ibérico que llega de aplastar 38-0 al sorprendente Uruguay (que venció a Nueva Zelanda y Fiji) en su último compromiso.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Sudáfrica vs Australia, equipos a los que Argentina ya venció en la primera fase. La República Deportes te lleva todas las incidencias del partido de los Pumas Seven vs España EN VIVO con la transmisión de Disney + y Fox Sports desde el HBF Park.

¿A qué hora juegan los Pumas 7 vs España por la semifinal?

El encuentro entre los Pumas Seven vs España iniciará en los siguientes horarios, según tu ubicación:

Argentina , Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil: 4.05 a. m.

, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil: 4.05 a. m. España (peninsular), Italia, Francia: 8.05 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, EE. UU. (Miami): 2.05 a. m.

Venezuela, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Bolivia: 3.05 a. m.

México (centro), El Salvador, Costa Rica, EE. UU. (Texas): 1.05 a. m.

¿Qué canal transmite a los Pumas 7 vs España EN VIVO?

En Argentina, la transmisión del partido de los Pumas 7 vs España irá exclusivamente por el streaming de Disney Plus Premium. También puedes seguir todas las incidencias de las semifinales del Seven de Perth ONLINE GRATIS en La República Deportes.

¿A qué hora jugarían la final los Pumas Seven?

De derrotar a España, los Pumas 7 avanzarían hasta la final del Seven de Perth, donde les aguardará el ganador de Sudáfrica vs Australia, a partir de las 8.35 a. m. en horario argentino. De lo contrario, disputarían el tercer puesto contra el perdedor de dicha llave desde las 7.35 a. m. de Argentina.