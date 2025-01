Reimond Manco destacó el potencial que tiene Yuriel Celi. Foto: composición LR/captura de 'Rivales no enemigos'/archivo GLR

El exfutbolista Reimond Manco se pronunció sobre el futuro de Yuriel Celi, quien fue cedido a Deportivo Garcilaso tras no lograr consolidarse en Universitario. Manco destacó las cualidades del joven mediocampista y lanzó una advertencia sobre su desarrollo.

Universitario de Deportes ha tenido un desempeño notable en las últimas temporadas, logrando el bicampeonato nacional y compitiendo en la Copa Libertadores. Sin embargo, la competencia interna ha llevado a que varios jugadores, como Celi, busquen minutos en otros equipos. Manco, en su análisis, enfatizó la importancia de permitir que el jugador se desarrolle sin distracciones externas.

El potencial de Yuriel Celi

“Yuriel es un ‘crack’, juega mucha pelota. Pero ha estado lesionado, tuvo una controversia de si se iba o no... El jugador y el hombre peruano en sí tarda en madurar”, comentó Manco en el programa de YouTube ‘Rivales No Enemigos’. Su opinión refleja la realidad de muchos jóvenes talentos que enfrentan desafíos tanto dentro como fuera del campo.

Reimond Manco subrayó que Yuriel Celi posee la calidad necesaria para destacar en cualquier equipo. “Creo que si le dan continuidad y él se dedica a jugar, la puede romper en la ‘U’ o en cualquier equipo. Ese chico tiene oro en los pies”, afirmó. A pesar de su notable actuación en el Sudamericano Sub 17 de 2019, Celi ha enfrentado dificultades para brillar en la Primera División.

Desafíos mentales y la presión mediática

Uno de los obstáculos que ha enfrentado Celi es el aspecto mental. Manco mencionó que muchos jugadores, no solo peruanos, lidian con la presión mediática.

“¿Tiene un tema mental? Volvemos a lo mismo de lo que hay en la cabeza de muchos jugadores. Acá somos sensacionalistas”, expresó. Esta presión puede afectar el rendimiento de los futbolistas, quienes a menudo son objeto de atención tanto en el campo como fuera de él.

La importancia de dejarlo jugar

El exjugador lanzó una advertencia sobre la necesidad de permitir que Celi disfrute de su carrera. “A Yuriel hay que dejarlo jugar. No lo he visto en programas de espectáculo. La gente tiene que entender que los futbolistas no son robots”, afirmó Manco. Esta perspectiva resalta la importancia de equilibrar la vida personal y profesional de los deportistas, permitiéndoles disfrutar de su tiempo libre.

Un nuevo comienzo en Deportivo Garcilaso

La cesión de Yuriel Celi a Deportivo Garcilaso representa una oportunidad para que el mediocampista gane minutos en el campo. Manco considera que este préstamo le permitirá desarrollarse y consolidarse como jugador. “El préstamo le permitirá gozar de mayor rodaje en cancha”, comentó. A pesar de su destacada actuación en la pretemporada de Universitario, donde anotó un golazo ante Junior de Barranquilla, su salida es vista como un paso necesario para su crecimiento.

El futuro de Celi en Universitario

El técnico Fabián Bustos había mostrado aprecio por Celi, lo que hace que su cesión sea aún más sorprendente. Sin embargo, Manco y otros analistas creen que esta experiencia en Deportivo Garcilaso podría ser clave para que el joven mediocampista regrese a Universitario con más confianza y experiencia. “Es parte de su crecimiento, para que en un futuro sea utilizado por el club ‘merengue’”, concluyó Manco.