El siguiente rival de Perú será Venezuela en el Sudamericano Sub 20. Foto: composición LR/difusión

El siguiente rival de Perú será Venezuela en el Sudamericano Sub 20. Foto: composición LR/difusión

Este jueves 23 de enero, la selección peruana cayó 2-1 ante Paraguay por la fecha 1 del Sudamericano Sub 20 2025. El partido, válido por el grupo A, tuvo como principal protagonista a la Bicolor, la cual inició arriba con tanto de Juan Pablo Goicochea. Sin embargo, en cuestión de minutos, la Albirroja lo empató tras un penal que Kmet transformó en gol. Posteriormente, los guaraníes lo dieron vuelta con gol de David Fernández.

El resultado es negativo para el equipo peruano en medio del difícil contexto que atraviesa la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Ahora, en la próxima fecha, tendrá que enfrentarse a Venezuela y está obligado a ganar para no dejar de ilusionarse con su clasificación a la siguiente instancia del campeonato.

¿Cuándo juegan Perú vs Venezuela por el Sudamericano Sub 20?

Perú vs Venezuela se jugará el próximo sábado 25 de enero en el Estadio Metropolitano de Lara, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). La transmisión de este compromiso estará a cargo de América TV.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por el Sudamericano Sub 20?

En territorio peruano, el choque entre Perú vs Venezuela por la fecha del Sudamericano Sub 20 se llevará a cabo desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela Sub 20 en vivo?

El segundo partido de la selección peruana será transmitido en directo en todo el continente por DSports, plataforma deportiva exclusiva de DirecTV. En Perú, los derechos de transmisión del Sudamericano Sub-20 los tiene también América TV, lo que significa que tendrás más de una opción para disfrutar de este compromiso.

¿Cómo ver Perú vs Venezuela Sub 20 ONLINE y GRATIS?

Si prefieres ver el partido de manera online, existen opciones para seguir la transmisión en directo a través de páginas oficiales. América TV permite ver sus contenidos en su aplicación América TVGO, mientras que los suscriptores de DSports pueden acceder al partido mediante el servicio de streaming de la operadora de cable, DGo.

Además, si gustas disfrutar del partido totalmente gratis, podrás hacerlo por la web de La República Deportes, que tiene preparada una cobertura especial para el duelo de la Bicolor. Aquí podrás vivir, mediante fotografías y videos, todos los detalles de la previa del encuentro, así como el minuto a minuto.

¿Quiénes son los convocados de Perú para el Sudamericano Sub-20?

La selección Sub-20 de Perú llega al Sudamericano con una plantilla que combina juventud y experiencia. Destacan figuras que ya han tenido participación en clubes internacionales y nacionales.