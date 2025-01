Todo va quedando listo para el Universitario vs Inter Miami. Mientras se están agotando las entradas para este evento sin precedentes, más de un hincha se pregunta qué es exactamente lo que sucederá en el Estadio Monumental, pues la presencia de Lionel Messi no solo será el principal atractivo del cotejo, sino que también habrá otros invitados sorpresas, así como también un show de medio tiempo y más.

Este martes 21 de enero se llevó a cabo una conferencia de prensa para hablar dar los últimos detalles del amistoso internacional que protagonizarán cremas y rosados en el Monumental. En primera, se confirmó la presencia de Stefano Peschiera, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, como primer invitado. Luego, el representante de Sound Music & Long Play Entertaiment se refirió a la seguridad que habrá en el Monumental el día del encuentro, así como también reveló si es que será televisado o no. En la siguiente nota podrás revisar todo lo que se sabe hasta este momento.

Presencia de Stefano Peschiera en el Monumental

La medalla de bronce de París y hoy deportista peruano laureado, Stefano Peschiera, se refirió a su aparición en el Estadio Monumental: "Para mí es un sueño ver poder ver al equipo de mis amores, jugar contra Messi, que es el mejor jugador de la historia y que viene con su equipo, el más marketero del mundo. Va a ser un honor estar ahí, compartir con la hinchada y ver el show que se dará".

Peschiera continuó y enfatizó en que este partido servirá para que el deporte nacional sea visto en todo el mundo: "Necesitamos esos eventos de entretenimiento para la gente y que el deporte se siga fomentando en todo sentido. En este caso le toca al fútbol, pero se vienen los Juegos Panamericanos y queremos cobertura de los medios y marcas. Con la 'U' hemos coincidido en que mi hinchaje y mi pasión por este equipo es importante y es momento de demostrar que somos la mejor hinchada del Perú. Tenemos que ir en familia y compartir".

Pol Liza y Stefano Peschiera brindaron conferencia de prensa del amistoso internacional. Foto: La República/Kevinn García

Seguridad en el Universitario vs Inter Miami

Pol Liza, encargado de la productora Sound Music & Long Play Entertaiment dio detalles de su reunión con el alcade de Ate y el jefe de seguridad de Universitario: "Ayer tuve una reunión con el alcalde de Ate, quien como burgoamestre quiere estar tranquilo y disfrutar también del show (…) ha desplegado solo para el partido casi el 80% de todo su personal en cuanto a seguridad ciudadana, fiscalización, serenazgo, policía nacional, en conjunto con Carlos Peralta, el jefe de seguridad de la 'U'".

"Va aumentar el número de cámaras de vigilancia de los aledaños del monumental (…) vamos a conformar tres anillos de seguridad, una de Policía, una de seguridad y por la tribuna vamos a poner otro anillo de seguridad porque entendemos la emoción de los chicos", añadió.

En cuanto a la cantidad de efectivos policiales, expresó que ellos tienen "800 efectivos policiales y 800 efectivos de la empresa privada", además de los "600 para las tribunas y 200 para los palcos". Liza añadió también que tienen "comunicación con algunos efectivos que van a ir también de civil". Al ser consultado sobre si habrá prohibición de camisetas, enfatizó en que esto no será necesario, pero al mismo tiempo resaltó que esperan que no haya provocaciones.

Show de medio tiempo en el Universitario vs Inter Miami

Liza dio detalles de lo que sucederá en el medio tiempo del partido y develó alguno de los nombres de los artistas confirmados: "Van a tener las activaciones de todas las marcas, va a haber un cronograma que ya lo vamos a pasar en donde están por ahora confirmados invitados nacionales e internacionales en la previa. El primero es Jason Manuel, un salsero muy conocido (…) un artista uruguayo top, se llama La Gran Escuela, un cantante tipo salsa y cumbia".

"Hay dos artistas nacionales que estamos negociando, eso sí me lo reservo (…) el medio tiempo será dividido en dos partes, el primero será La T y la M, un dúo argentino que la rompió en la copa américa. Queremos tirar la casa por la ventana y ya les puedo comunicar que el artista colombiano Kapo va a ser invitado al cierre del show también, nunca ha venido al Perú", añadió. Luego, resaltó que el show puede estirarse "un poco como a 20 minutos", pues no solo habrá canciones, sino también un "previo show de sonido y luces".

¿Lionel Messi estará en el Universitario vs Inter Miami?

Ante los distintos rumores sobre si el astro argentino no estará ante Universitario, el encargado de la productora confirmó que sí jugará en el Monumental y hasta reveló su itinerario: "Un día antes, el martes 28 a las 7 de la noche. Viene en un avión todo el equipo".

Venta de entradas del Universitario vs Inter Miami

"Nosotros hemos lanzado 50 000 a la venta y vamos 35 000. Quería recalcar que hoy inicia la venta general de las entradas (…) quedan 15 000 entradas, más se ha llenado popular, queda oriente y occidente", expresó Liza.

¿Universitario vs Inter Miami será televisado?

"Hay negociaciones, pero yo no he concretado nada (…) de hecho ni nos conviene, yo quiero que la gente vaya al estadio y compre sus entradas. Hoy por hoy, no hay nada cerrado con nadie".

¿David Beckham vendrá al Perú para ver el Universitario vs Inter Miami?

"Él es padre, artista, influencer, él decide a donde ir o no ir con su esposa (…) tampoco es que yo haya contratado un equipo para que vengan sus dueños. Al final la decisión no la tomo yo, ellos muy pocas veces han viajado, no está parte de nuestra idea en general".

Entradas Universitario vs Inter Miami

Norte y sur: 375 soles

375 soles Oriente: 964 soles

964 soles Palco Monumental: 1.285 soles

1.285 soles Tribuna occidente lateral: 1.285 soles

1.285 soles Tribuna occidente central: 1.606 soles

1.606 soles Tribuna occidente tribuna negra: 1.927 soles

1.927 soles Área meet and greet: 3.855 soles.