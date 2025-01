La firme postura de clubes de Liga 1 sobre inclusión de Ayacucho y Binacional, según periodista: "Afecta la deportividad"

Cuando finalizó la Liga 1 2024 con el bicampeonato de Universitario de Deportes, la Federación Peruana de Fútbol tenía la idea de realizar el torneo 2025 con 17 equipos. Sin embargo, por mandato judicial, Binacional y Ayacucho FC regresaron a primera división, lo que cambió los planes de la FPF. Incluso, se postergó el sorteo para incluir a los mencionados conjuntos.

Al respecto, el periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer la postura en conjunto de los clubes sobre la posibilidad de que los puneños y ayacuchanos sean desafiliados por FIFA luego de que la FPF acudiera al máximo ente del fútbol mundial para resolver la controversia que se generó en torno a la inclusión del Poderoso del Sur y los zorros.

La postura de los clubes de Liga 1 acerca de participación de Ayacucho y Binacional

En el programa 'L1 radio', el mencionado comunicador manifestó que la mayoría de cuadros del certamen local están de acuerdo para que Binacional y Ayacucho culminen el torneo para no "afectar la deportividad".

"La postura de los clubes es que ingresando Binacional y Ayacucho terminen el torneo y no sean desafiliados por mandato FIFA durante el campeonato, lo que implicaría que dos descensos o uno, dependiendo de quién sea desafiliado, sea superpuesto por un descenso deportivo y eso es complejo. La mayoría de clubes están totalmente de acuerdo de que se corrija para que terminen el año o se solucione antes de empezar el torneo. (...) Si no, la deportividad se ve afectada", comentó.

Asimismo, Peralta emitió su opinión sobre las posibilidades de los zorros y los puneños de mantenerse en la máximo categoría del fútbol peruano. "Creería que Ayacucho sí tiene las condiciones legales para quedarse y Binacional no. Por lo que he podido averiguar, Binacional no tiene muchos argumentos legales y Ayacucho creería que sí. No debería ser así (demorar el inicio del torneo), la mayoría de clubes piden institucionalidad y nosotros creeríamos que tiene que ser así", añadió.

¿Qué pasaría con los partidos de la Liga 1 si Ayacucho FC y Binacional descienden?

El campeonato peruano está a poco de iniciar y ya tenemos la primera polémica. Binacional y Ayacucho FC jugarán la Liga 1, pero su continuidad no está garantizada. De acuerdo con el periodista Enrique de la Rosa, si ambos clubes pierden la categoría, sus partidos pendientes lo perderán por walkover.

Eso sí, enfatizó en que los cotejos que ya se jugaron se quedarán con el resultado que se obtuvo durante los 90 minutos. "Los partidos pendientes que le corresponde jugar al equipo que se excluye se quedarán como walkover, es decir, como 3-0, pero los partidos que se jugaron se mantienen", señaló tras leer el reglamento en el programa 'Fútbol champán'.