Jorge Fossati, exentrenador de la selección peruana, se refirió al retiro de Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, de la bicolor. A pesar de que el 'Depredador' había mencionado previamente que se enfocaría en su club, el estratega insinuó que había una razón más profunda detrás de esta decisión.

Cabe recordar que el 'Nono' convocó a Guerrero para la Copa América, en un momento en el que muchos cuestionaban su inclusión en el equipo debido a su edad y condición física. Ahora, tras dejar su cargo como director técnico, Fossati rompió su silencio sobre este tema y dejó entrever el verdadero motivo detrás del retiro del histórico goleador.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el retiro de Paolo Guerrero?

"A Paolo, si yo siguiera, trataría de convencerlo para volver, salvo que él me demuestre otra cosa en su club. Creo que es más que nada una decisión familiar, no exclusivamente suya. Paolo es de verdad un Guerrero, no solamente por su apellido. No es alguien que tire la toalla a la mitad de la pelea", manifestó en RPP.

"Lo que vi al principio del año 2024, cuando había gente que discutía su llegada... Venía de ser campeón en Ecuador y de la Copa Sudamericana. No integrando un plantel, sino siendo protagonista y goleador de LDU. Vi la programación que iban a jugar Alianza y LDU, y lo estaban esperando a él y a Barcos. Son recontra ídolos. Que en Perú lo discutan a Paolo, papito...", agregó.

FPF anunció salida de Jorge Fossati mediante comunicado

En las redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado en el que confirmó la salida de Jorge Fossati y le agradeció por el compromiso mostrado.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, luego de arribar a un mutuo acuerdo, el profesor Jorge Fossati no continuará como Director Técnico de la Selección Peruana de Fútbol. Nuestra institución expresa su agradecimiento al profesor Fossati ya su comando técnico por el compromiso mostrado durante el tiempo que estuvo a cargo de nuestra Selección, deseándole los mayores éxitos en sus proyectos futuros", se puede leer en el documento.

PUEDES VER: Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva contra Jean Deza por tentativa de feminicidio

¿Qué partidos le restan a la selección peruana en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana tiene seis partidos por jugar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Bicolor deberán sumar por lo menos 12 puntos para tentar el boleto para el repechaje.