Hace unos días, Miguel Trauco fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima. A pesar de ser un hincha confeso de Universitario y haber portado su camiseta en 2016, el lateral izquierdo no fue una opción viable para esta temporada para el comando técnico de Fabián Bustos y los directivos del club crema, que se encuentra en plena pretemporada en Colombia.

La llegada del lateral de la selección peruana a Alianza Lima ha generado diversas opiniones entre los aficionados de la 'U'. En una entrevista reciente, Fabián Bustos fue consultado nuevamente por el arribo de Trauco al cuadro íntimo.

PUEDES VER: Canal confirmado de Universitario vs Junior por el primer amistoso del club crema en pretemporada

Declaraciones de Fabián Bustos sobre la llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima

Fabián Bustos, técnico de Universitario, se refirió a la situación de Trauco en una reciente entrevista con Radio Ovación. "No me gusta hablar de las cosas que no manejo, pero a los que nosotros (comando técnico) llamamos, están acá. Eso se trabajó con tiempo como pensamos que sería importante para el club", afirmó el estratega argentino, dejando claro que la decisión fue tomada con base en una planificación estratégica.

"Es normal que el ‘run run’ y todo eso, que la prensa o los influencers hablen y digan. Seguramente cuando toque enfrentarse se va a volver a hablar del tema", agregó.

Jean Ferrari explicó por qué Miguel Trauco no llegó a Universitario

Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario, también se pronunció sobre el tema. En una entrevista con Entre Bolas, explicó que hubo un acercamiento con Trauco en el pasado, pero que no se concretó debido a su contrato en Brasil.

"No, en realidad, nosotros tuvimos una comunicación hace mucho tiempo cuando él estaba jugando en Brasil y era muy complicado que pueda definir algo porque estaba con contrato. A partir de ahí, avanzamos cómo teníamos que hacerlo y, por esos momentos de fútbol, él termina su contrato con el equipo brasilero y nosotros ya habíamos cerrado las contrataciones. Así que, somos responsables con el manejo de nuestra parte financiera, que es básico para tener sostenibilidad en nuestra parte deportiva", indicó Ferrari, aclarando que no hubo más comunicación después de ese primer contacto.

El directivo añadió que, tras esa conversación inicial, Universitario ya había cerrado sus fichajes por el flanco izquierdo, lo que hizo imposible la llegada del lateral de 32 años.

"Está en todo su derecho y sí, nosotros no lo llamamos por eso que estoy mencionando. No es por un tema particular o puntual, nosotros ya habíamos contratado en ese sector. Nos hubiese encantado que en su momento venga, pero bueno, el fútbol está lleno de momentos y no calzó que podamos contar con él. Desearle lo mejor, es hincha de la 'U', no va a dejar de serlo. Es un excelente futbolista y este año lo tendremos de rival. Veremos que pasa más adelante", finalizó Ferrari.