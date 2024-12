Claudio Pizarro y Paolo Guerrero son dos grandes representantes del fútbol peruano a nivel mundial. El 'Bombardero' realizó una gran carrera en Alemania y es uno de los pocos futbolistas nacionales que logró levantar una Champions League. Por su parte, el 'Depredador' se destacó con sus grandes actuaciones a nivel de selecciones y formó parte de la histórica clasificación al Mundial Rusia 2018.

Si bien ambos goleadores cuentan con una trayectoria envidiable, en los últimos años, desde diversos sectores, se empezó a discutir sobre cuál de los 2 fue mejor con la camiseta de la Bicolor.

Mr. Peet sobre el mejor '9' que vio en la selección peruana

En la reciente edición del programa 'Madrugol', los aficionados le consultaron a Mr. Peet quién fue mejor entre Alfredo Tomassini ―fallecido exdelantero de Alianza Lima― y Claudio Pizarro. En un primero momento, el comunicador recordó los primeros pasos del 'Bombardero' en el club blanquiazul y cómo se convirtió en '9'.

"Tomasini no completó un año en Primera División como profesional, pero era más parecido a Franco Navarro que a Claudio. Claudio no arranca de '9', arranca como volante (...). Quien lo convierte en '9' es Roberto Chale. El maestro Chale lo convierte en centrodelantero cuando Claudio era volante. Claudio, que ya tenía técnica, se convirtió con el tiempo, quizás, en el nueve más técnico que ha tenido la historia del fútbol peruano", mencionó.

Siguiendo con su relato, Arévalo mencionó a un histórico como 'Perico' León y no dudó en reconocer la grandeza de Pizarro; sin embargo, fue claro al señalar que Paolo Guerrero fue el mejor delantero que vio con la selección peruana.

"(...)Yo a 'Perico' León no lo alcance a ver en Alianza ni en la selección. No lo vi en su mejor forma física, lo vi en el ocaso de su carrera. Para mí, el mejor nueve que he visto es Paolo Guerrero, a nivel de selección. Pero desde lo técnico, yo no puedo dejar de reconocer la carrera de Claudio Pizarro en el Bayern, en el Werder Bremen, y los chispazos que tuvo en la selección y en Alianza el año que jugó. Lo de Pizarro, técnicamente, era brutal. Creo que es un poco injusto comparar a Tomasini con Claudio", concluyó.

Hace algunas semanas, el prestigioso portal Transfermarkt publicó un listado en el que posicionó a Juan Manuel Vargas como el futbolista peruano más valioso de la historia, con 20 millones de euros, superando a nombres como los de Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.