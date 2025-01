La elección de Andy Polo como el mejor jugador de la Liga 1 2024 ha generado un intenso debate en el ámbito futbolístico peruano. La premiación, realizada el pasado 9 de enero por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no solo destacó a los mejores del campeonato, sino que también desató críticas y cuestionamientos sobre la validez de la elección.

El delantero de Universitario de Deportes, Andy Polo, fue reconocido como el jugador más destacado de la temporada, y superó a Martín Cauteruccio y Martín Pérez Guedes. Sin embargo, la controversia surgió entre los hinchas de Universitario y Sporting Cristal, quienes argumentan que Santiago González, mediocampista de los ‘celestes’, merecía el galardón.

El desempeño de Santiago González en la temporada

Santiago González tuvo una destacada campaña, en la cual registró 3 goles y 11 asistencias, cifras que, aunque notables, fueron eclipsadas por las estadísticas de Andy Polo, quien celebró 4 goles y brindó 23 asistencias. La diferencia en los números ha llevado a muchos a cuestionar la elección y a considerar que el rendimiento de González fue igualmente sobresaliente.

Fernando Pacheco, jugador de Sporting Cristal, se unió a las críticas y expresó su preferencia por González, generando un amplio debate entre los aficionados. Por medio de sus redes sociales, el extremo publicó una imagen junto con Gonzáles y la frase: "Respeto y admiración. Jugador del año".

Publicación de Fernando Pacheco. Foto: Instagram.

Reacciones a la premiación

La ceremonia de premiación no solo fue un momento de celebración para Polo, quien agradeció a sus compañeros por el apoyo constante durante la temporada, sino que también se convirtió en un escenario de controversia. “Creo que el trabajo del día a día, no perder la confianza, es fundamental. Esto es de mis compañeros porque en cada partido, aunque no se vea dentro de las cámaras, siempre nos estamos alentando”, comentó tras recibir el galardón.

La premiación también reconoció a otros jugadores en el once ideal de la temporada, donde cuatro futbolistas de Universitario fueron destacados. Sin embargo, la ausencia de Santiago González en esta lista ha sido otro punto de discordia, lo que ha llevado a los hinchas a cuestionar la transparencia y criterios de selección utilizados por la LPF y la FPF.

El máximo goleador y otros premios

Además del galardón a mejor jugador, Martín Cauteruccio fue reconocido como el máximo goleador de la temporada, anotando 35 goles en 29 partidos, lo que resalta su impacto en el torneo. Este reconocimiento, junto con el de Polo, ha dejado a muchos aficionados reflexionando sobre la justicia de los premios y la forma en que se valoran las actuaciones individuales en el fútbol peruano.

La controversia en torno a la elección de Andy Polo como mejor jugador del 2024 refleja la pasión y el compromiso de los hinchas peruanos con su fútbol, así como la necesidad de un análisis más profundo sobre los criterios de premiación en el deporte.