El reconocido exboxeador y empresario Jonathan Maicelo, quien ha sido parte de la historia del boxeo peruano, decidió someterse a una rinoplastia al finalizar el año 2024. Esta cirugía estética fue motivada por la deformación de su tabique nasal, resultado de múltiples fracturas sufridas durante su carrera en el ring. A través de sus redes sociales, Maicelo compartió las primeras imágenes de su nuevo rostro, y pidió paciencia a sus seguidores para poder ver los resultados finales del procedimiento.

Jonathan Maicelo responde tras su operación de nariz

Jonathan Maicelo, quien es conocido por su participación en el boxeo profesional y su presencia en redes sociales, aclaró que la cirugía no solo tenía fines estéticos, sino que también respondía a la necesidad de corregir los efectos de las lesiones que sufrió en su carrera deportiva. La fractura de su tabique nasal durante sus peleas le dejó secuelas visibles que afectaron tanto su apariencia como su salud respiratoria. Tras tomar la decisión de someterse a la rinoplastia, el exboxeador se mostró confiado en los resultados que alcanzaría con la cirugía.

Como suele ocurrir con figuras públicas que deciden someterse a procedimientos estéticos, las críticas no tardaron en llegar. En las redes sociales, sobre todo en plataformas como Instagram, varios usuarios comenzaron a comentar sobre su nueva apariencia, y algunos incluso crearon memes sobre su rinoplastia. Las reacciones fueron mixtas, con una parte de sus seguidores mostrándose comprensivos y otros más críticos con su decisión.

En una de sus historias de Instagram, el exboxeador expresó con firmeza: “Trabajando 24/7. No me estén alucinando, no me estén alucinando, compare’”.

A las horas, Maicelo publicó otra historia en la que continuó su mensaje a los detractores: “En mi camita, tranquilito de la chamba”. Además, en una nueva publicación, el exboxeador hizo referencia a los comentarios negativos que estaba recibiendo: “Sigan mis páginas, ya que están entrando varios sapos a ver mis cuentas (…) Acá les muestro el resultado de mi ñata, para que sigan maleteando o solo admiren”.

Samantha Batallanos sorprendida por resultado de operación a la nariz de Jonathan Maicelo

La modelo compartió su opinión en el portal de noticias 'Instarándula', dirigido por el periodista Samuel Suárez. “Espero que él esté contento, pero siempre le advertí que no aceptara cualquier canje si era para la cara... un canje puede ser para otras cosas, pero para la cara no lo acepten, por favor”, expresó Samantha Batallanos, resaltando los peligros de aceptar ofertas promocionales para cirugías estéticas.

Batallanos también recordó su experiencia personal con procedimientos quirúrgicos, comentando que el resultado inicial puede ser engañoso debido a la hinchazón. “Cuando me operé, al principio estaba 'thriller', pero después todo se acomoda bien. Me imagino que eso le pasó a él también”, añadió. Sin embargo, no dudó en criticar la elección del boxeador: “Como si no tuviera dinero para pagar un buen cirujano”.