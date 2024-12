El Perú amaneció con una devastadora noticia este lunes 30 de diciembre con el fallecimiento de Hugo Sotil, quien brilló no solo con la camiseta de la selección peruana y Alianza Lima, sino también con la del histórico FC Barcelona de España, equipo en el cual formó una dupla goleadora con Johan Cruyff, uno de los mejores futbolistas de la historia del balompié. Debido a ello, muchas personalidades lamentaron la muerte del 'Cholo', entre ellos su amigo Julio Meléndez, quien rompió en llanto al despedirlo.

El exjugador de Boca Juniors compartió vestuarios con Hugo Sotil en la Bicolor, en la que juntos se consagraron en la Copa América 1975, torneo en el que el 'Cholo' decidió el destino de Perú con su gol en la final ante Colombia en Caracas.

Julio Meléndez rompe en llanto por la muerte de Hugo Sotil

En diálogo con ATV, el exmundialista con la Blanquirroja se refirió al deceso de quien en vida fue su amigo. Por la cercanía que tenía con el 'Cholo', no pudo evitar llorar en plena entrevista.

“Es una desgracia muy grande para mí. Lamento mucho lo que estoy pasando. Estoy muy decaído, totalmente, porque mis dos grandes amigos están con el Señor, que los necesita arriba (…). Sobre Hugo Sotil, mi compadre, hermano y amigo, hoy está con el Señor”, expresó entre lágrimas Meléndez.

Asimismo, cuestionó que los dirigentes del fútbol peruano no valoren ni apoyen a sus leyendas, a diferencia de los clubes extranjeros, como FC Barcelona, que homenajeó hace pocas semanas a Sotil por el aniversario 125 del conjunto culé.

“Señores dirigentes, aprendan, por favor. Barcelona le hizo un homenaje a Hugo Sotil. Hoy nos olvidamos de los exfutbolistas (…) Hoy es un día más de desgracia para el Perú. A días del 25 (de diciembre), se me fue un gran compañero y amigo. Se nos está yendo una gran personalidad: Hugo Sotil. Por el descuido mismo de los dirigentes, les digo: ¡Yo les echo la culpa a los dirigentes! Nosotros no tenemos apoyo de nada. He sido premiado en Argentina, mientras que Sotil en Barcelona y Chumpitaz en México; pero en el fútbol peruano no estamos siendo considerados", apuntó.

¿De qué murió Hugo Sotil?

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) compartió el informe médico por el deceso de Sotil. "Hoy lunes a la 1.30 a. m. falleció el señor Hugo Sotil Yerén, quien ingresó a este nosocomio (Hospital Dos de Mayo) por emergencia el 19 de diciembre debido a que presentaba falla orgánica múltiple y shock séptico, por lo que fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

"Durante su permanencia en el hospital, Sotil fue atendido por un equipo de médicos de diversas especialidades. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, su estado de salud se agravó, y falleció por un shock circulatorio con falla renal y hepática", reveló el Minsa.