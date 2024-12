Alianza Lima vs Tupac Amaru EN VIVO: ¿cómo ver el duelo por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs Tupac Amaru se enfrentan EN VIVO este sábado 21 de diciembre desde las 5.00 p. m. (hora peruana) por la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2024-2025.

Este duelo se disputará en el coliseo de Villa El Salvador y será transmitido por la señal de Latina Televisión y Movistar Deportes. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través de la web de La República Deportes.

PUEDES VER: Jean Deza sorprende y firma por inesperado club de la Liga 1 para el 2025 tras salida de Sport Huancayo

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Tupac Amaru?

El encuentro entre Alianza Lima vs Tupac Amaru empezará a las 5.00 p. m. en todo el territorio peruano. Revisa el horario de este duelo según tu zona geográfica.

Venezuela: 6.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Puerto Rico: 6.00 p. m.

República Dominicana: 6.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Tupac Amaru?

Los aficionados tendrán la oportunidad de seguir el partido a través de Latina, que ha adquirido los derechos de transmisión para la temporada 2024-2025. La emisión estará disponible tanto en señal abierta como en el canal de YouTube de Latina, donde se llevará a cabo una transmisión en línea. Asimismo, los suscriptores de Movistar Deportes podrán disfrutar del encuentro a través de su plataforma de streaming Movistar TV App.

Alianza Lima vs Tupac Amaru: ¿cómo llegan?

La escuadra de Alianza Lima, favorita para quedarse con la victoria sobre Túpac Amaru, es el actual campeón de la Liga Peruana de Vóley. Las íntimas, dirigidas por el director técnico brasileño Paulo Milagres, buscarán con determinación su tercera victoria consecutiva. Sin embargo, Tupac Amaru quiere dar la sorpresa y quitarle el invicto a las blanquiazules.

Programación fecha 3 de la Liga Nacional de Vóley

Esta es la programación de la jornada 3 de la Liga Nacional de Vóley. Entre los duelos más atractivos se encuentran el Alianza Lima vs Túpac Amaru, Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano y Universitario de Deportes vs Regatas Lima.

Sábado 21 de diciembre

Atlético Atenea vs Deportivo Soan a las 12.30 p. m.

Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano a las 3.15 p. m.

Alianza Lima vs Túpac Amaru a las 5.00 p. m.

Domingo 22 de diciembre