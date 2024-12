Real Madrid vs Rayo Vallecano: posibles alineaciones del duelo por la LaLiga de España

Real Madrid vs Rayo Vallecano se enfrentan EN VIVO este sábado 14 de diciembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 17 de LaLiga de España 2024-2025. Este duelo se disputará en el Estadio de Vallecas y será transmitido por la señal de DSports para todo el territorio sudamericano. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través de la página web de La República Deportes.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: posibles alineaciones

Estas serían las alineaciones titulares para el cotejo Real Madrid vs Rayo Vallecano por el fútbol español.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Rüdiger, García; Valverde, Modric, Bellingham; Rodrygo, Díaz; Vinicius Jr.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Ciss, Valentín; De Frutos, Palazón, García; Nteka.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano?

El encuentro entre Real Madrid vs Rayo Vallecano empezará a las 3.00 p. m. en territorio peruano. Revisa el horario de este duelo según tu zona geográfica.

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Rayo Vallecano?

El encuentro entre Real Madrid vs Rayo Vallecano será transmitido por la señal de DSports para todo el territorio sudamericano.

Argentina: DSports

Chile: DSports

Colombia: DSports

Ecuador: DSports

México: Sky Sports

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+

España: Movistar LaLiga.

¿Qué canal es DSports?

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano ONLINE?

Si no quieres perderte el Real Madrid vs Rayo Vallecano por internet, suscríbete al servicio de streaming DirecTV GO (DGO), en cuya plataforma tendrás acceso a todo el contenido de DirecTV Sports. Si no puedes costearlo, también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: apuestas

Para las principales casas de apuestas, el Real Madrid es el gran favorito sobre el Rayo Vallecano.

Casas de Apuestas Real Madrid Empate Rayo Vallecano Te Apuesto 1.58 4.00 5.66 Doradobet 1.55 4.25 6.00 Inkabet 1.62 4.20 5.50 Betano 1.60 3.85 5.90

Real Madrid vs Rayo Vallecano: previa

El Real Madrid regresa a la acción en la liga española enfrentando al Rayo Vallecano después de su participación en la UEFA Champions League 2024-25. El Estadio de Vallecas se prepara para presenciar un emocionante encuentro entre dos equipos históricos que llegan con gran entusiasmo tras su reciente victoria en el torneo local.

Por otro lado, el Rayo Vallecano logró vencer por un estrecho margen a Valencia en el Estadio de Mestalla con un gol del centrocampista Pathé Ciss a los 7 minutos. La 'Franja' buscará hacer valer su condición de local frente a uno de los rivales más fuertes de la liga española.