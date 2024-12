Barcelona vs Borussia Dortmund EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 6 de la Champions League?

El último partido entre Barcelona vs Borussia Dortmund tuvo como ganador a los españoles, que ganaron 3 a 1 en 2019. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

El último partido entre Barcelona vs Borussia Dortmund tuvo como ganador a los españoles, que ganaron 3 a 1 en 2019. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

¿A qué hora juega Barcelona vs Borussia Dortmund EN VIVO por la Champions League? Los españoles y alemanes se verán las caras el miércoles 11 de diciembre de 2024 desde las 9.00 p. m. (hora de Alemania) por la fecha 6 del torneo. Este partido se transmitirá por las pantallas de ESPN, mientras que Disney Plus será la plataforma de streaming encargada de la emisión oficial del cotejo. Asimismo, si quieres disfrutar el partido de forma online y gratuita, vive la cobertura especial de La República Deportes.

¿Cuándo juega Barcelona vs Borussia Dortmund por la Champions League?

El esperado choque entre Barcelona y Borussia Dortmund por la sexta jornada de la fase inicial de la Champions League se llevará a cabo el miércoles 11 de diciembre de 2024. Los dos equipos llegan con la urgencia de sumar los tres puntos para poder avanzar a la siguiente etapa.

Barcelona, que está en el puesto 6 de la tabla, sabe que una victoria podría garantizar su presencia en la siguiente ronda. Mientras tanto, Borussia Dortmund, que está en la séptima casilla del torneo, buscará aprovechar su fortaleza en casa para sellar su clasificación.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Borussia Dortmund?

El partido entre Barcelona vs Borussia Dortmund se jugará a las 9.00 p. m. (hora local de Alemania), misma hora que en España. Debido a la importancia de este partido, muchos fanáticos de Latinoamérica estarán atentos a lo que sucederá durante los 90 minutos, por lo que, a continuación, te brindamos el cronograma de inicio en varios países del continente:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.

5.00 p. m. España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Borussia Dortmund EN VIVO?

Para los que quieran ver Barcelona vs Borussia Dortmund EN VIVO, la transmisión se podrá seguir por ESPN en toda Latinoamérica, mientras que en España la emisión recaerá en Movistar+. En estos medios, la cobertura no solo se basará en las incidencias de los 90 minutos, sino también en la previa y, en algunos casos, las incidencias postpartido.

¿Cómo ver Barcelona vs Borussia Dortmund ONLINE y GRATIS?

Si no tienes acceso a los canales tradicionales para ver el partido, existen algunas opciones en línea que ofrecen transmisión gratuita del encuentro. La opción más viable es utilizar Disney Plus, servicio que cuenta con toda la transmisión de ESPN. Para quienes buscan opciones totalmente gratuitas, algunos sitios web de retransmisión de deportes podrían ofrecer enlaces en vivo; no obstante, se recomienda buscar plataformas legales y seguras.

Asimismo, La República Deportes hará una cobertura especial al Barcelona vs Borussia Dortmund de forma totalmente gratuita. Aquí podrás vivir todos los pormenores de la previa, así como los detalles de las incidencias de este partidazo.

Barcelona vs Borussia Dortmund: alineaciones posibles

Barcelona: Iñaki Peña; Joules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Marc Casadó; Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski.

Iñaki Peña; Joules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Marc Casadó; Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski. Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Emre Can, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Donyell Malen, Jamie Gittens, Julian Brandt; Serhou Guirassy.

Barcelona vs Borussia Dortmund: pronóstico

Este encuentro será muy reñido, ya que tanto Barcelona como Borussia Dortmund tienen mucho en juego. Es así que Forebet, página especializada en pronósticos, indica que el resultado con mayores probabilidades es el empate, con 41%. El sitio web recomienda el resultado 2 a 2. En el mano a mano, los ‘culés’ parten con ventaja, ya que cuenta con 32% de opciones de victoria, mientras que los amarillos tienen 27%.