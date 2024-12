Saprissa vs San Carlos EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Promerica?

El ganador del Saprissa vs San Carlos se enfrentará en la final contra el vencedor de Alajuelense vs Herediano. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

¿A qué hora y dónde ver Saprissa vs San Carlos EN VIVO por la semifinal de la Liga Promerica? El Estadio Ricardo Saprissa será testigo de un choque vibrante entre dos de los mejores equipos de Costa Rica. El Monstruo y los Toros se enfrentan el martes 10 de diciembre de 2024 a las 9.00 p. m. (hora local) para decidir a uno de los finalistas del torneo tras el emocionante 2-2 en la ida. Tigo Sports transmitirá este partidazo, mientras que La República Deportes hará un reporte del minuto a minuto del cotejo.

Saprissa vs San Carlos: previa del partido

El empate 2-2 en la ida dejó abierta la serie, con ambos equipos mostrando sus fortalezas y debilidades. Saprissa dominó en gran parte del encuentro, pero San Carlos aprovechó errores defensivos para mantener la igualdad. Este panorama obliga al cuadro morado a salir con todo desde el primer minuto, con la finalidad de evitar sorpresas en casa.

Por su parte, San Carlos demostró ser un equipo con carácter y resiliencia, características que podrían ser clave para superar a un rival tan experimentado. En este contexto, el entrenador Luis Antonio Marín confía en el poder ofensivo de su equipo para intentar un histórico pase a la final.

¿Cuándo juega Saprissa vs San Carlos por la semifinal de vuelta de la Liga Promerica?

El esperado partido de vuelta entre Saprissa vs San Carlos se disputará este martes 10 de diciembre de 2024. Este duelo no solo definirá al primer finalista, sino que también promete ser una fiesta para los seguidores del fútbol costarricense. Con la presión al máximo, ambos equipos saben que no hay margen de error. Cada detalle será crucial para definir al equipo que avanzará a la última instancia del campeonato.

¿A qué hora juegan Saprissa vs San Carlos?

El encuentro entre Saprissa y San Carlos está programado para las 9.00 p. m. (hora de Costa Rica). Como se trata de un encuentro decisivo, muchas personas en diferentes países están al tanto de lo que sucederá, por eso aquí te brindamos los horarios del inicio de cotejo en diferentes partes del continente:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 10.00 p. m.

10.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 11.00 p. m.

11.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 12.00 a. m.

12.00 a. m. España: 4.00 a. m. (del miércoles 11 de diciembre).

¿Dónde ver Saprissa vs San Carlos EN VIVO?

Para quienes deseen seguir cada detalle de este emocionante duelo, la transmisión en vivo estará a cargo de Tigo Sports, canal oficial de la Liga Promerica. Este medio garantizará una cobertura de calidad, con análisis previo, comentarios en tiempo real y entrevistas exclusivas después del partido.

¿Cómo ver Saprissa vs San Carlos ONLINE y GRATIS?

Si prefieres ver Saprissa vs San Carlos ONLINE desde dispositivos móviles o computadoras, Tigo Sports también ofrece su servicio en línea a través de su plataforma oficial. Registrándote con una cuenta válida, podrás acceder al contenido en vivo sin costo adicional. Por otra parte, La República Deportes realizará la cobertura de la previa y el minuto a minuto de este enfrentamiento.

Saprissa vs San Carlos: pronóstico

El pronóstico apunta a un partido cerrado, donde los detalles marcarán la diferencia. Según Forebet, página especializada en pronósticos, el empate es el resultado con mayor posibilidad de concretarse, con un 46% de opciones. Según la web, el resultado probable sería un 2 a 2, similar al partido de ida. En el mano a mano, Saprissa tiene una leve ventaja del 28%, mientras que San Carlos cuenta con 26% de chances.