Universitario de Deportes tiene como principal objetivo realizar una gran Copa Libertadores en el 2025. En ese sentido, el equipo dirigido por Fabián Bustos anunció la llegada de varios jugadores y uno de los que más expectativas despertó entre sus aficionados es el lateral izquierdo Paolo Reyna, quien viene de registrar una buena temporada con Melgar de Arequipa.

Luego de sumar sus primeros entrenamientos, el defensor brindó detalles de cómo se concretó su fichaje por el vigente bicampeón del fútbol peruano.

Paolo Reyna descartó ofertas del extranjero por Universitario

A pesar de contar con algunos ofrecimientos de mercados internacionales, Paolo Reyna reveló que la oportunidad de jugar en Universitario de Deportes fue muy atractiva. Además, remarcó que esta deciisión lo tomó junto con su familia.

"Tuve propuestas. Cuando escuché que la ‘U’ me quería no me tomó mucho tiempo para decidir. Tuve ofertas del extranjero, pero la oportunidad de vestir la camiseta de la ‘U’ me atrajo mucho y tomé esa decisión con toda mi familia", manifestó ante los medios de comunicación.

Por otra parte, el exdefensor de Melgar se mostró muy motivado por llegar al equipo comandado por Fabián Bustos y remarcó que es un gran paso en su carrera profesional.

"Muy contento. Es un club que es el más campeón. Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión y todo saldrá bien (...). Estoy seguro que sí (es un gran paso) porque creo que es lo que cualquier jugador anhela. Definitivamente, eso te da un plus y es más que todo para mostrarse de qué estás hecho", sostuvo.

"Mis objetivos primero afianzarme en el equipo de titular, obviamente pelear el puesto. Nadie le ha regalado nada a nadie. Después, campeonar el torneo corto y por el tricampeonato que es lo que todos quieren", agregó sobre sus objetivos en el conjunto merengue.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Reyna con Universitario?

El lateral de la selección peruana, considerado uno de los mejores de la Liga 1, estará en Universitario de Deportes por las próximas 3 temporadas.

¿Cómo le ha ido a Paolo Reyna en Melgar en el 2024?

En la última temporada, el lateral de la selección peruana disputó 27 partidos con Melgar de Arequipa: 11 encuentros fueron por el Torneo Apertura y 16 fueron por el Clausura. De estos encuentros, Paolo Reyna registró un gol y 2 asistencias.

¿Cuál es el valor de Paolo Reyna?

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en base de datos a nivel internacional, Paolo Reyna posee una cotización actual de 800 mil euros, su valor más alto hasta la fecha.