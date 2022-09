¿A qué hora juegan Lanús vs. Boca Juniors EN VIVO por la Liga Profesional Argentina 2022?

Lanús vs. Boca Juniors EN VIVO se miden este miércoles 14 de septiembre, por la jornada 19 de la Liga Profesional Argentina 2022, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario argentino). El encuentro se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Lanús, con transmisión vía TNT Sports. Para que no te pierdas las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Lanús vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido Lanús vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de septiembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Ciudad de Lanús ¿En qué canal? TNT Sports

Boca Juniors tendrá que dejar atrás la ‘resaca’ por los festejos tras su victoria en el superclásico frente a River Plate. El cuadro de Hugo Ibarra, a solo dos puntos del primer lugar en la tabla de posiciones, recibe a un Lanús complicado con la parte baja de la clasificación, en una ocasión que se presenta más que propicia para sumar los tres puntos.

El solitario gol de Darío Benedetto le dio a los xeneizes el triunfo sobre los millonarios, aunque el costo fue la suspensión al defensa Marcos Rojo, quien fue expulsado cerca del final. El conjunto granate, por su parte, viene de perder 2-0 con Barracas Central y se ubica colero absoluto.

¿A qué hora juegan Lanús vs. Boca Juniors?

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 15).

¿Qué canal transmite Lanús vs. Boca Juniors?

Argentina: TNT Sports

Bolivia: ESPN

Colombia: ESPN 2

Chile: ESPN

Ecuador: ESPN 2

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN.

¿Dónde ver Lanús vs. Boca Juniors ONLINE?

Si no quieres perderte el partido Lanús vs. Boca Juniors por internet, sintoniza la señal de TNT Sports GO, servicio de streaming de esta cadena deportiva. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes,

¿Cómo sintonizar TNT Sports para ver Lanús vs. Boca Juniors?

Cablevisión: canal 124 (digital) y 604 (HD)

Telecentro: 112 (digital) y 1018 (HD)

DirecTV: 603 (digital) y 1603 (HD).

¿Cuánto cuesta TNT Sports GO para ver Lanús vs. Boca Juniors?

Para poder ver el Lanús vs. Boca Juniors vía TNT Sports GO, debes estar suscrito al Pack Fútbol en Argentina, el cual tiene un costo de 1290 pesos mensuales. Para ingresar a la plataforma, obtén el usuario y la clave de tu proveedor de TV paga.

¿Qué partidos transmite TNT Sports además de Lanús vs. Boca Juniors?

Además del cotejo Lanús vs. Boca Juniors, en TNT Sports tienes la opción de ver en exclusiva otros encuentros de la Liga Profesional Argentina.