Mendoza: “No creo que Percy Liza tenga problema de adaptarse en Bélgica”

Percy Liza es uno de los jugadores revelaciones de la Liga 1 Betsson 2021 y fundamental en la campaña de Sporting Cristal, subcampeón del fútbol peruano. Sin embargo, parece que tiene los días contados en la institución rimense, ya que se marcharía al fútbol europeo.

Paolo Guerrero elogió al delantero celeste en la ceremonia de premiación de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Además, expresó sus deseos de que vista la camiseta de la selección peruana. En los últimos días, se conoció que el Anderlecht de Bélgica tendría un fuerte interés por el joven atacante .

Percy Liza anotó seis goles en la Liga 1 2021. Foto: Liga de Fútbol Profesional

RPP conversó con Andrés Mendoza y le consultaron acerca de la posibilidad de que Liza emigre al fútbol europeo. Él se fue muy joven al país belga y se mantuvo allí durante una década, regresó al Perú después de trece años.

Mendoza jugó cinco temporadas en Brujas de Bélgica, club en el que es un ídolo , anotó 80 goles en 186 partidos disputados, varios de ellos los hizo en la Champions League. En el conjunto azul y negro ganó seis títulos; por lo que, es palabra de autoridad a la hora de hablar sobre el fútbol de dicho país.

“Creo que sí es el momento para que Liza pueda ir a Bélgica, ya tiene 21 años y allá puede aprender mucho. Yo me fui a los 19 y es un fútbol bastante competitivo. Además, tiene talla y es rápido, en biotipo creo que es similar a mí. Además Anderlecht siempre participa en Champions y pelea los títulos con Brujas”, declaró la Pantera.

Andrés Mendoza jugó 5 temporadas con Brujas de Bélgica. Foto: AFP