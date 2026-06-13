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Deportes

¿Qué selecciones juegan mañana en el Mundial 2026? Horarios y canales de tv dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO

Serán ocho las selecciones que jugarán en el cuarto día de competencia en la fase de grupos del Mundial 2026. Revisa cómo ver y dónde se jugarán los partidos del torneo.

Alemania, Ecuador, Japón y Suecia jugarán este domingo 14 de junio sus respectivos partidos del Mundial. Foto: UEFA/Conmebol/FIFA/composición LR
Alemania, Ecuador, Japón y Suecia jugarán este domingo 14 de junio sus respectivos partidos del Mundial. Foto: UEFA/Conmebol/FIFA/composición LR
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Este domingo 14 de junio continúa la acción por la fecha 1 de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Las 48 selecciones participantes buscan la la gloria en el presente certamen mundialista. Conoce los horarios de todos los partidos que se jugarán el día de mañana.

Alemania hará su debut en esta edición del torneo. Los europeos se enfrentarán a Curazao por el grupo E. De igual forma, Ecuador jugará su primer partido ante Costa de Marfil, en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

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¿Quiénes juegan mañana en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 continúa este domingo y uno de los partidos más llamativos será el que disputen Países Bajos y Japón en el AT&T Stadium. Suecia y Túnez se enfrentarán en el último partido de la noche.

  • Alemania vs Curazao
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: DSports y Paramount+
  • Estadio: NRG Stadium (Texas, Estados Unidos)
  • Países Bajos vs Japón
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports y Paramount+
  • Estadio: AT&T Stadium (Texas, Estados Unidos)
  • Costa de Marfil vs Ecuador
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: América tvGO, DSports, Disney Plus Premium y Paramount+
  • Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos)
  • Suecia vs Túnez
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports y Paramount+
  • Estadio: Estadio BBVA (Monterrey, México)

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver a través de la señal de DSports, canal que cuenta con los derechos de toda la transmisión del torneo. Por su parte, en suelo peruano América TV se encarga de la cobertura de 40 compromisos (en señal abierta y en la app América tvGO).

En caso de que no puedas acceder a alguna de estas opciones, la plataforma Disney Plus Premium permitirá ver algunos encuentros. Además, La República Deportes ofrecerá cobertura con el minuto a minuto de la mayoría de los duelos.

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Grupos del Mundial 2026

El Mundial de las tres naciones (Estados Unidos, Canadá y México) cuenta con 48 selecciones participantes.

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia.
  • Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Congo, Uzbekistán, Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.
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