Honduras vs Noruega EN VIVO: partido por el Mundial sub 20

VER EN VIVO | Honduras vs. Noruega se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV) | por la tercera fecha del grupo C del Mundial Sub 20 de Polonia. Este cotejo se desarrollará desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y 10:00 a.m. (hora de Honduras). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Ambas selecciones tratarán de lograr la victoria en Lublin. En dos fechas no han sumado punto alguno y una victoria los haría soñar con un pase a octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros.

Honduras fue goleada en su debut 5-0 a manos de Nueva Zelanda, luego cayó frente a Uruguay por un marcador de 2-0. Por peor diferencia de goles, la 'H' ocupa el último casillero del grupo C.

Noruega, clasificado por tercera vez en un Mundial Sub 20, tampoco han tenido una destacada participación. Los europeos perdieron 3-1 frente a los 'Charrúas' y cayeron 2-0 contra los neozelandeses.

Uruguay y Nueva Zelanda ya aseguraron su presencia en octavos de final del Mundial Sub 20 pues tienen seis unidades cada uno.

¿En qué canal ver el Honduras vs. Noruega EN VIVO por el Mundial Sub 20?

Para poder seguir todas las incidencias del Honduras vs. Noruega, uno de los partidos del Mundial Sub 20 Polonia 2019, podrás recurrir al siguiente canal: DirecTV Sports.

¿A qué hora juegan Honduras vs. Noruega EN VIVO por el Mundial Sub 20?

Honduras vs. Noruega está pactado para las 11:00 a.m. (hora peruana) y 10:00 a.m. (hora hondureña). A continuación, te dejamos el horario de este compromiso en los distintos países del mundo.

México 10:00 a. m.

Honduras: 10:00 a.m.

Colombia - 11:00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 12:00 p. m.

Venezuela - 12:00 p. m.

Bolivia - 12:00 p. m.

Paraguay - 12:00 p. m.

Argentina - 1:00 p. m.

Chile - 12:00 p. m.

Uruguay - 1:00 p. m.

Brasil - 1:00 p. m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Honduras vs. Noruega?

Si quieres seguir en Internet el Honduras vs. Noruega, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.