Víctor Reyes: “A Russo le faltó más tiempo”

Por: José Miguel Vértiz

Víctor Reyes fue designado hace 22 días como técnico interino de Alianza Lima tras la renuncia del argentino Miguel Ángel Russo. El DT de 40 años sabía que quería dirigir desde que jugaba en Unión Huaral en el año 2003 e inició sus estudios en la escuela Eseful, aunque los terminó en la UNSA de Arequipa -luego fue a capacitarse a Colombia y Argentina-. Siempre estuvo ligado a las divisiones menores en clubes como la San Martín, Cristal y el cuadro íntimo, donde ahora vive una oportunidad soñada.

- El año pasado dirigió por un corto periodo al Real Garcilaso. ¿Qué le dejó esa experiencia?

Anteriormente trabajé con Orlando Lavalle en la Universidad San Martín como primer asistente y creo que fue un cúmulo de experiencias. Sabía que era un paso más para seguir escalando y me sirvió de mucho dirigir esas ocho fechas con Garcilaso. Se pudo alcanzar el cuarto lugar y la clasificación a la Pre Copa Libertadores 2019.

- ¿Cuál fue su objetivo cuando volvió a Alianza Lima?

Trabajar con los menores para ser el nexo con el primer equipo. Le daba la información al técnico sobre los juveniles de la cantera que pueden aportar al plantel principal.

- ¿Cómo era la relación con Miguel Ángel Russo con usted y con los jugadores?

Era muy buena, de respeto. En mi debut como técnico me escribió para darme ánimos y desearme lo mejor. Me hubiese gustado tenerlo más tiempo para seguir aprendiendo de él.

- ¿Por qué no siguió? ¿Qué cree que pasó?

El fútbol es de resultados y más en un equipo como Alianza Lima. Yo creo que le faltó más tiempo para plasmar su idea y los resultados no se dieron.

- ¿Los clubes deberían apostar por un proyecto a largo plazo que involucre también a los menores?

Los procesos necesitan un tiempo de acuerdo a la necesidad que tengan los clubes. El primer lugar siempre implica a un club grande como Alianza Lima. Los procesos a largo plazo dan resultados y más con jugadores de casa. Estoy seguro de que se verá más adelante porque tenemos potencial en menores.

- ¿Se siente listo para ser DT principal y no interino?

Yo la decisión la tomé hace nueve años cuando dejé de jugar al fútbol a temprana edad y ya sabía lo que quería. Hoy estoy dirigiendo a Alianza Lima, el equipo más importante del país, porque me siento seguro sino no hubiera tomado esa decisión. Vengo quemando etapas y no descarto nada, no tengo techo.

- ¿A qué entrenador en el extranjero sigue?

Sigo a varios ténicos como Diego ‘Cholo’ Simeone, Pep Guardiola, Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo. Creo en el técnico que trabaja el día a día, que valora al grupo humano y el que sabe sacar resultados a través del trabajo diario. Al que repotencia a futbolistas.

- Mauricio Matzuda y José Gallardo debutaron ante Melgar. ¿Los jóvenes deben jugar por obligación como la Bolsa de Minutos o por convicción?

Las bases están dadas para cumplirlas y tenemos jugadores con calidad que pueden aportar al club. Elegí a Matzuda y Gallardo porque los conozco en su proceso formativo en la reserva.

Las cifras

- 2018 debutó como técnico de Primera División con Real Garcilaso.

- 7 puntos ha sumado hasta ahora como DT de Alianza Lima en la Liga 1 2019.

Miguel Ángel Russo criticó al fútbol peruano

- El extécnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, rompió su silencio en Argentina y explicó los detalles de su renuncia al club blanquiazul. “Resulta difícil cambiar estructuras cuando uno tiene una manera de concebir al fútbol. El fútbol peruano necesita transitar por una etapa de mayor profesionalización, que sé lo van a conseguir con el tiempo, pero para ello necesitan de todas las partes”, dijo a La Capital donde también comentó el ofrecimiento que le hicieron para quedarse.

- “Nunca me había pasado algo así. Al club lo compró un grupo (SIC) que me ofertaba el doble del dinero para que me quedara, pero ya había tomado la decisión y cuando decido algo no modifico nada”, conluyó.