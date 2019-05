Paolo Guerrero: Mozo del Swissotel cambia de versión y niega haber dado la infusión [VIDEO]

Cambia de versión. George Román sindicado días atrás como el mozo del Swissotel que le dio la supuesta infusión contaminada a Paolo Guerrero, ha decido dar la cara y defenderse de los hechos. El aún trabajador del hotel limeño negó toda responsabilidad argumentando que él trabajaba en otra área.

Días atrás salieron testimonios de trabajadores y extrabajadores de Swissotel donde aseguraban que el establecimiento había sido el responsable de que el delantero de la selección peruana responda positivo en el control antidoping. Hoy, George Román, uno de esos personajes que han sido involucrados en el caso ha salido a desmentir su primera versión que se vio en las grabaciones que hizo su excompañero Jorge Alemany Adames.

“Trabajo en el Swissotel como 15 años, trabajo en el área de café, primer piso del restaurante... el área del servicio de la selección es un área privada, es un área que queda en el segundo piso, no soy asignado al servicio de la selección peruana, soy asignado a otra área”, señaló para Día D.

Sobre las grabaciones que hizo Jorge Alemany dijo lo siguiente. "Lo conocí a 'Yordi' (Alemany) en agosto de 2018, cuando ya la selección no estaba acá hospedada; en el 2019, justo el 31 de marzo o 30 de marzo, me invita para conversar, nos encontramos, estábamos hablando de muchas cosas y entre ellas tocaba el tema de Paolo Guerrero, las frases que digo y dije son incompletas: 'si agarras una jarra de agua caliente o de mate de coca -como dice el video- y no lo lavas directamente, no está bien lavado', correcto, yo dije eso, pero la frase al terminar todo esto, 'todo pasa por un rack o jaba volteado a un dish', dish es una máquina de calor, vapor, es un lavado de proceso y desinfección, esa es la frase completa", expresó el mozo.

Román expresó su molestia tras ser grabado sin su consentimiento por su excompañero. "Lo que a mí me molesta es que me hayan involucrado con una cámara oculta sin que yo tenga consentimiento de esto", "Se ha difundido en televisión que yo serví una jarra a Paolo Guerrero, totalmente eso es falso", finalizó.