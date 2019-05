La contaminación cruzada en offside

Acostumbrados a vivir entre aplausos los ídolos deportivos, en ocasiones olvidan que también tienen obligaciones. Sus famas desmesuradas y el altar en que el afecto de la gente los ubica, muchas veces les hace perder la perspectiva. Mucho peor cuando el entorno íntimo ejerce una influencia desmedida y cuando la corte de acompañantes está compuesta de amigos y abogados imprudentes.

A lo largo del año 2018, el Perú tuvo un personaje intocable. Si alguien osaba realizar una mínima pregunta o un diminuto cuestionamiento al goleador de la selección peruana, terminaba carbonizado en la hoguera implacable de Doña Peta apoyada por un sector inmenso de la hinchada. Así, la idolatría desmedida le hizo creer al capitán y a su grupo más íntimo que podían inventar cualquier teoría, por disparatada que fuese, y el país tendría que asumirla sin derecho a preguntar y menos a cuestionar. Creer o morir, fue la consigna que impusieron. Sobre esa base irracional y manipuladora, nació el invento de la contaminación cruzada.

Los creadores de la disparatada teoría olvidaron algo elemental: la fiebre de los goles puede nublar a los hinchas, pero no doblega al sentido común y, mucho menos, a los expertos internacionales en antidoping. Era inverosímil creer que el residuo de unas gotas de mate de coca dejadas en una jarra, se mezclaran con una taza de anís y cuarenta y ocho horas después una prueba antidoping hallase benzoilecgonina —el metabolito de la cocaína— en una cantidad muy superior a unas cuantas gotas de mate de coca mezcladas con anís, agua hervida y azúcar.

Pero nada se podía decir durante el implacable imperio popular de Paolo Guerrero. Pero no hay silencio que dure cien años ni evidencias que lo soporten.

Opina el tribunal

La primera voz fuerte vino de la World Anti-Doping Agency (WADA), la Agencia Mundial Anti-Doping con sede en Montreal, Canadá. Señalaron que la teoría de la contaminación cruzada era insostenible y pidieron una sanción de catorce meses de suspensión para Paolo Guerrero. Luego, vino la Court of Arbitration for Sports, que en nuestro país se difundió con su nombre en francés: Tribunal Arbitral du Sports, el famoso TAS. Este tribunal que juzga a nivel mundial los casos anti-doping emitió el 4 de mayo de 2018 su Laudo Arbitral, es decir, su sentencia, señalando sin lugar a discusión que la graciosa teoría de la contaminación cruzada no era válida ni podía ser probada.

El TAS llegó a esa conclusión basándose en la opinión de dos expertos que señalaron que la tesis de la jarra contaminada no era válida porque la concentración del metabolito de cocaína hallado en la orina de Paolo Guerrero era mucho más alta. No podía provenir de una contaminación indirecta. El TAS señaló también que ninguna de las pruebas pudo demostrar que esa contaminación existió, tampoco lograron demostrar aquello que realmente había ingerido el jugador.

¿Por qué lo sancionaron?

Más importante todavía es tener en cuenta lo siguiente: en el Perú el jugador y su entorno han querido imponer el argumento de que el TAS sancionó a Guerrero por haberse contaminado en las instalaciones del Swissotel. No es verdad, el TAS sancionó al futbolista por haber incurrido en un acto de negligencia.

Concretamente, el punto 76 de la sentencia del TAS señala: “Como jugador experimentado –habiendo jugado profesionalmente por muchos años en Europa y Sudamérica– está acostumbrado a que los responsables del equipo proporcionen áreas seguras, tanto en locales de entrenamiento como durante los días de partido, tanto en lo que respecta a seguridad física como a no ser expuesto a comida o bebidas peligrosas, incluidas aquellas que puedan contener sustancias prohibidas. El jugador nunca preguntó a los responsables si había protocolos establecidos, ni dónde regían estos. Si estos regían en la sala de visitantes, que era un ambiente diferente en muchos aspectos al comedor privado, sobre todo respecto a quién podía acceder a él”.

El lector debe tener en cuenta que Paolo Guerrero no era un huésped del hotel, era un futbolista de alta competencia bajo reglas muy distintas.

Asimismo, el TAS acogió el argumento de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de fecha 7 de diciembre del 2017, en cuyo punto 27 se señala: “… la Comisión desea destacar que de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento, en concordancia con la definición número 63 del Reglamento, cada jugador es estrictamente responsable de cualquier sustancia prohibida que ingrese a su cuerpo y esté presente en sus muestras”.

Existe un dato sustancial que no se ha divulgado en Perú. Guerrero sostuvo siempre que el anís que tomó fue la bebida contaminada. En el proceso el tribunal lo llamó T2. Y esto es lo que dice el punto 79 del fallo del TAS: “El tribunal concluye que la versión de T2 fue de alguna manera armada, no porque el señor Guerrero y sus amigos estuvieran buscando esconder que consume drogas, sino porque querían magnificar el grado de atención que prestaba asegurando que no tomó de manera inadvertida una sustancia prohibida”.

En suma, el TAS fue benevolente y sancionó al futbolista Paolo Guerrero por negligencia al no haber observado las reglas de un deportista de elite que debe consumir solamente lo que le indican en su selección. Al no probar su tesis de contaminación cruzada fue sancionado con catorce meses de suspensión.

¿Existe alguna novedad?

Todo esto se sabía desde el 4 de mayo del 2018 cuando el TAS emitió su fallo. Sin embargo, en el Perú parece una novedad. ¿Por qué? Porque hemos estado bajo el yugo de la constante y agresiva campaña de desinformación generada por Guerrero, su entorno y sus abogados. Una campaña que también ingresó al terreno de la manipulación.

En efecto, se ha aprovechado la buena fe de los hinchas que entregan generosamente su admiración y respaldo y ante ellos se ha querido hacer aparecer a Paolo Guerrero como una víctima difundiendo información que no es cierta.

Más grave es este detalle: Paolo Guerrero ya cumplió la sanción de los catorce meses, no obstante, en estos días él y su entorno han vuelto con el tema y señalan que “Paolo quiere reivindicar su honor”. Una afirmación insólita porque nadie ha afirmado —ni siquiera el tribunal— que el jugador haya ingerido una sustancia prohibida. No es un tema de honor. Entonces, ¿por qué insisten en reabrir un capítulo cerrado? ¿Cuál es el interés real? ¿Se está cruzando la línea de lo legal con la aparición de “testimonios” dudosos? Por el momento, cabe decir que están jugando con fuego y quien con fuego juega, con fuego se quema.

El fútbol está primero

Cuestionar la caricaturesca tesis de la contaminación cruzada no significa atacar al capitán de la selección peruana. En mi opinión, el fútbol está por encima del error de un jugador. La selección peruana no es exclusividad de Paolo Guerrero. Está conformada por 23 jugadores, un cuerpo técnico, una dirección deportiva, médicos, nutricionistas, utileros, etc. que día a día ponen el alma entera trabajando para lograr triunfos para nuestro país.

No estoy de acuerdo con judicializar al fútbol peruano. Un expresidente está procesado por vincular a la FPF con la organización criminal Los Cuellos Blancos; un presidente interino (hoy en funciones) encabezó una red de reventa de entradas; el jugador Paolo Guerrero nos obligó a asistir al Mundial Rusia 2018 cargando con una tesis de contaminación cruzada que resultó inexistente; y, ahora, a puertas de la Copa América, Guerrero vuelve a reabrir un tema ya concluido y pretende que, en lugar de fútbol, se reinstalen la contaminación, el hotel, los mozos, los fiscales y los jueces.

Hace apenas un año estuvimos en un Mundial después de 36 años. Y fue una alegría inmensa compartida por todas las familias peruanas. Necesitamos seguir ese camino. Y el capitán de la selección peruana debería empezar por respetar su cargo, respetar a sus compañeros y respetar a la afición que le dio un alto lugar. Que la Copa América no sea, nuevamente, el torneo del mate contaminado de Paolo Guerrero. El fútbol no le pertenece a un jugador. El futbol es de todos. ❖

