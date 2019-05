Paolo Guerrero y su primera reacción tras revelaciones del Swissotel [FOTO]

El atacante peruano Paolo Guerrero es noticia debido a que salió a la luz unas declaraciones por parte de extrabajadores del Swissotel donde revelan que el 'Depredador' sí tomó un té contaminado dentro del alojamiento que lo terminó dejando fuera de los campos de juego por 14 meses.

Luego que el programa 'Domingo al día' diera a conocer las confesiones de los extrabajadores, Paolo Guerrero lanzó una primera reacción a través de sus redes sociales. El ariete 'bicolor' posteó en su Instagram oficial una imagen en pleno vuelo hacia Argentina con miras a su encuentro frente a River Plate por Copa Libertadores.

Paolo Guerrero defendió su inocencia en todo momento ante el Swissotel, incluso inició acciones legales contra el hospedaje; lugar donde, según el atacante del Inter de Porto Alegre, se habría llevado a cabo la contaminación con benzoilecgonina, sustancia que se encuentra en el mate de coca que habría ingerido por error del hostal.

Sin embargo, la versión del Swissotel sirvió para que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) afronte el caso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que luego llevaría al castigo del 'Depredador'.

Hoy, meses después, las revelaciones de dos extrabajadores del hotel podría generar un giro de 180 grados al caso que Paolo Guerrero, al parecer, nunca olvidará.

Previo a que se dieran a conocer estos testimonios, Paolo Guerrero declaraba para el medio brasileño 'Globoesporte' que lo que vivió en ese periodo fue el peor momento de su vida y que sufrió una profunda depresión.

"No quería volver a todo eso que viví porque fue un momento muy difícil, muy triste. Tuve depresión. No quería salir de mi casa, me quedé en Perú todo ese tiempo", manifestó el exFlamengo de Brasil.

"Soy un jugador con 35 años que tiene que aprender a lidiar consigo mismo. Y fue la fuerza de voluntad que tuve, pensar que nada puede afectarme, que tenía que luchar por mi inocencia. Fui inocente y no podía caer, porque vería a mis padres tristes. Fue el peor momento de mi vida, dejar de jugar al fútbol fue muy injusto", añadió Guerrero.

Pero lo más impactante de las declaraciones del capitán 'blanquirrojo' fue cuando asegura que la suspensión por parte del TAS influyó mucho en su irregular desempeño en la selección peruana en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"No estaba entrenando. Antes de incorporarme a la selección entrené cinco días en un parque. Y tuvieron los amistosos contra Arabia Saudí, que hice dos goles, y Suecia, que empatamos en 0 a 0. Y de ahí el estreno contra Dinamarca. Mientras todo el mundo llegaba con 70 juegos, yo llegaba con dos. Imposible", acotó el futbolista del Internacional.