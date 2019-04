¿Russo no se lleva bien con los jugadores de Alianza Lima? Erick Osores revela lo impensado [VIDEO]

Durante la última emisión del programa "Fútbol en América", Erick Osores se refirió a la actual situación futbolística que atraviesa Alianza Lima, equipo dirigido por el reconocido técnico argentino Miguel Ángel Russo.

El periodista Óscar del Portal confesaba que le parecían raros los resultados que Alianza Lima ha obtenido en la Liga 1, cuando de pronto fue interrumpido por su compañero Erick Osores, quien manifestó dos puntos respecto al equipo íntimo.

Los primero que reveló fue uno de los próximos jales que llegarían a La Victoria. "Yo te voy a decir dos cosas. Alianza Lima está buscando refuerzos, uno de ellos es Alexander Callens". señaló Erick Osores.

Posteriormente, comentó que los malos resultados de Alianza Lima se deberían a una mala comunicación entre los jugadores y el técnico Miguel Ángel Russo.

"(...) parece que la conexión entre los jugadores de Alianza Lima y el técnico, no digo que sea mala, pero hay una distancia. O bien se acerca Russo a los jugadores o bien los jugadores rompen esa barrera porque la comunicación no es buena, eso te lo puedo firmar hoy. La comunicación entre el técnico y los jugadores no es buena, quién da el paso siguiente, eso dependerá de cada uno", sostuvo el periodista de "Fútbol en América".

Entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, Alianza Lima lleva 9 partidos sin conocer la victoria. Asimismo, es uno de los equipos más goleados del torneo peruano y en lo que respecta a la copa internacional, está en última posición del Grupo A.

Este miércoles 24 de abril Alianza Lima recibirá en el Estadio Nacional de Lima al Internacional de Paolo Guerrero por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Pese a su condición de local, los íntimos no son favoritos debido a la situación que atraviesan.