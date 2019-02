Real Madrid vs Barcelona por la Copa del Rey [EN VIVO]

Real Madrid y Barcelona se enfrentan (3:00 p.m.) EN VIVO EN DIRECTO vía Direct TV en el Santiago Bernabéu para definir al primer finalista de la Copa del Rey. Los merengues confían en Karim Benzema, mientras que los blaugranas se encomiendan a Lionel Messi.

Real Madrid vs Barcelona: ¿Quién será el rey?

s un partido de pronóstico reservado, con dos planteles millonarios y llenos de estrellas que tendrán la atención mundial para definir al primer finalista de la Copa del Rey. Mientras el Barcelona desafía con un video recordando una ‘década dorada’ en el Santiago Bernabéu por sus buenos resultados, el Real Madrid se aferra al empate (1-1) conseguido en la ida que lo deja con un poco de ventaja, aunque en estos clásicos la épica siempre puede ser un desenlace.

Ambos se enfrentan (3 p.m.) en Madrid en un torneo que viene siendo dominado por el Barcelona, que ha ganado los últimos cuatro títulos y que ha llegado a la final en seis oportunidades de manera consecutiva. El cuadro catalán contará desde el arranque con Lionel Messi, que ha marcado 15 veces en el Bernabéu, y que viene de hacer un hat-trick ante el Sevilla. Con la ‘Pulga’ inspirado, los catalanes aumentan sus posibilidades. En el ataque también estarán Luis Suárez y Ousmane Dembélé, quien se ha ganado un lugar gracias a su desequilibrio.

Entró Arthur a la convocatoria, recuperado antes de tiempo de una lesión, pieza clave para Ernesto Valverde en el mediocampo aunque es probable que todavía no arranque. Vidal y Sergi Robertocompiten por el tercer lugar en la volante, mientras que la zaga se sabe de memoria. Con pocas dudas y con el rendimiento en alza, el Barcelona desborda confianza en el primero de los dos clásicos de la semana.

Por su parte, en el Real Madrid nadie ha podido cubrir el vacío dejado por Cristiano Ronaldo, pero han encontrado maneras de maquillar su ausencia. Karim Benzema ha explotado su olfato goleador (20 tantos) y Vinicius Jr. aparece como una emocionante realidad. En muchos momentos dependen de su explosión y desequilibrio. Con varias asistencias y algunos goles, el brasileño tiene la oportunidad perfecta de demostrar que puede ser clave en las grandes citas. Gareth Bale sigue sin consolidarse y algunas actitudes tampoco han llegado a convencer a los hinchas o dirigentes, por lo que el tridente sería completado con Lucas Vázquez.

Reguilón le ha ganado la pulseada a Marcelo como lateral izquierdo, aunque ahora tendrá una prueba de fuego ante Messi. Kroos, Casemiro y Modric tendrán la complicada misión de quitarle la posesión al Barcelona. Pero el Real Madrid cree estar a la altura del desafío y recuerda el título que consiguieron ya hace cinco años ante los catalanes para pensar en que pueden cambiar el dominio culé en esta competición.

Desde las 3 de la tarde, todo pronóstico u opinión quedará al margen porque los protagonistas se robarán la atención. Messi, Vinicius Jr., Benzema, Suárez o cualquiera puede ser la portada del día siguiente.

Las cifras

- 12 veces se han enfrentado ambos equipos en eliminatorias de ida y vuelta por la Copa del Rey. Los dos han ganado en seis oportunidades.

- 2014 campeonó el Real Madrid ante el Barza, que ha ganado el título en los últimos 4 años.

Santiago Solari, DT del Real Madrid

“¿Messi da miedo? Esa palabra no existe en el fútbol para los que compiten. Se juega una semifinal de Copa del Rey, el de ida fue muy bonito, ojalá tengamos uno igual de bonito”.

Ernesto Valverde, DT del Barcelona

“Es una semifinal, un clásico y un partido importante. La eliminatoria está abierta y por decidir. Tenemos la obligación de marcar porque si no, no tenemos posibilidades”.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey 2019:

- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Sergio Reguilón o Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius Jr.

DT: Santiago Solari

- Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suárez y Dembélé.

DT: Ernesto Valverde

Real Madrid vs Barcelona: ¿qué canal pasará el partido por la Copa del Rey 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Copa del Rey 2019 deberás seguir la transmisión y la señal de DIRECTV, Sky HD, beIN SPORTS.

Real Madrid vs Barcelona: Horarios en Perú y en el mundo

- Argentina 5:00 pm

- Bolivia 4:00 pm

- Brasil 5:00 pm

- Canadá 3:00 pm

- Chile 5:00 pm

- Colombia 3:00 pm

- Costa Rica 2:00 pm

- Cuba 3:00 pm

- Ecuador 3:00 pm

- El Salvador 2:00 pm

- España 9:00 pm

- Estados Unidos (Los Ángeles) 12:00 m

- Estados Unidos (New York) 3:00 pm

- Guatemala 2:00 pm

- Honduras 2:00 pm

- Inglaterra 8:00 pm

- México 2:00 pm

- Nicaragua 2:00 pm

- Panamá 3:00 pm

- Paraguay 5:00 pm

- Perú 3:00 pm

- Puerto Rico 4:00 pm

- República Dominicana 4:00 pm

- Uruguay 5:00 pm

- Venezuela 4:00 pm

Algunos países tendrán como fecha el 28 de febrero durante la transmisión del partido, debido a la diferencia de horario. Entre ellos se encuentran:



- Australia 7:00 am

- China 4:00 am

- India 1:45 am

- Japón 5:00 am

Real Madrid vs Barcelona: Canales en Perú y en el mundo

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Australia: Radio Barca

- Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Canadá: beIN SPORTS, DAZN, Radio Barca,

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- China: PPTV Sport China

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

- Alemania: DAZN

- Italia: DAZN

- Japón: DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Holanda: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Portugal: Sport TV1

- España: Gol, TVE La 1, TV3

- Estados Unidos: beIN SPORTS, Radio Barca

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes