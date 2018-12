El hombre que nunca se rinde

El domingo 2 de diciembre de este año, se produjo una gran fiesta en el Estadio Nacional. El club Molinos El Pirata se adjudicó la Copa Perú y logró el tan ansiado ascenso a Primera División a tres años de su fundación. Los jugadores festejaron entre risas y abrazos. Sin embargo, un hombre se apoderó del medio campo y entre lágrimas cogió su medalla con mucha fuerza, la alzó hacia el cielo y se la dedicó a su hijo que por un capricho del destino se convirtió en su ángel guardián. Era el momento que anheló, era el momento de gritarle a la vida que a pesar de las adversidades continúa de pie.

La admiración hacía él, no solo es del pueblo chiclayano y de sus jugadores, sino de todo aquel que ha logrado entender gracias a él que nada es imposible. Juan Carlos Bazalar nos da una lección de vida. Un exfutbolista que dentro del campo probó lo que es la felicidad pura, sobre todo con la camiseta de Cienciano del Cusco obteniendo en el 2003 la Copa Sudamericana y en el 2004 la Recopa, siendo el primer equipo peruano en alcanzar títulos internacionales.

Su gran profesionalismo lo llevó a jugar hasta los 40 años y cumplir su gran sueño: jugar al lado de su hijo Alonso. Todo era felicidad. Bazalar era un hombre admirado, pero la vida quiso que viviera una pesadilla.

En el 2015, al exvolante de Universitario y Alianza Lima le diagnosticaron cáncer al estómago, una noticia que cambió su vida y la de su familia. Para su esposa, la exvoleibolista Cecilia Aróstegui y para sus cuatro hijos (Alonso, Paolo, Sebastián y Mathias) el mundo se desmoronaba.

“Fue algo anecdótico como empezó esta pesadilla. Yo fui al médico por otro tema. El doctor asume que como yo tenía que viajar el fin de semana, quería ver como estaba de la gastritis crónica que padecía y dado a ello me hice unos análisis, una endoscopía. El médico me dice que no le gustaba lo que veía y me realizaron una biopsia y sucedió lo que todos ya sabemos. No fui por un tema puntual”.

Luchó desde el pitazo inicial del partido más difícil de su vida. No es un campo de juego, si no en las salas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Siempre estuvo alentado sin cesar por su esposa e hijos y todo aquel que quería a ‘Juanca’.

“El partido más duro en mi vida fue enfrentar al cáncer. Al ingresar a la operación tuve miedo de no volver a despertar, pero gracias a Dios la operación fue todo un éxito. Me quitaron el cien por ciento del estómago y me unieron el esógafo con uno de los intestinos. Me quitaron 56 ganglios y así erradicaron el cáncer. Gracias a Dios no tuve que pasar por quimioterapias”, cuenta Bazalar, quien no deja siempre de encomendarse a Dios. Y es que esa fe inquebrantable la renueva día a día junto a los miembros de la quinta cuadrilla del Señor de los Milagros, pues es la pieza clave en su pelea por alcanzar sus sueños.

Hombre de fútbol

La sonrisa y el brillo en sus ojos volvieron al hablar de fútbol. Sobre todo si les mencionas a los entrenadores que hoy son sus referentes: Juan Carlos Oblitas, Paulo Autori (Brasil), Jorge Luis Pinto (Colombia) y el siempre recordado Freddy Ternero. Sin dejar de lado al estratega español Josep Guardiola, el portugués José Maourinho y al ténico italiano Maurizio Sarri.

Y es que Bazalar pasó del campo a la banca, pero siempre ligado al fútbol. “ Yo termino mi carrera futbolística a los 40 años y de inmediato me puse a estudiar en la FPF y obtuve mi licencia. Después tuve la oportunidad de llegar a Sport Huancayo como asistente del profesor Miguel Company. Después dirigí a Pacífico FC con quien logramos ascender”.

Después de obtener ese logro en el 2012, dirigió a Atlético Torino de Talara y al Deportivo Inca de La Libertad. Bazalar volvería a tocar la gloria con Molinos El Pirata, campeonando en la Copa Perú. Una experiencia muy dura, pero que pudo sacar adelante.

“Hay mucha informalidad en la Copa Perú. Es muy difícil jugar en los campos que presentan descuidados, muchos de ellos sintéticos y se juega en localidades donde la temperatura es alta. Nosotros logramos el objetivo por méritos propios porque los jugadores captaron la idea propuesta”, comentó Juan Carlos, quien increíblemente no será el técnico de Piratas para el 2019 porque los dirigentes, luego de lograr el título, no se comunicaron con él. Su futuro recién lo decidirá en los próximos días. Tiene ofertas de Segunda y Copa Perú.

Su mayor logro

En el año 2003 su vida dio un giro de 180 grados. Juan Carlos Bazalar con 35 años junto a un plantel con mucha experiencia que armó Cienciano en aquella época, logró lo que muchos pensamos imposible. Los cusqueños obtuvieron la Copa Sudamericana, un hecho histórico que quedó impregnado en la mente de todos los peruanos, ganándonos el respeto a nivel internacional.

“Nosotros habíamos conversado mucho previo a la campaña. Queríamos lograr algo importante en nuestra carreras. Sabíamos que era nuestra última oportunidad para lograrlo. Después de eliminar al Santos de Brasil, nos convencimos que la gloria era posible”, dijo Bazalar.

La voz se le entrecortó, cuando recordó al artífice de este título, Freddy Ternero, quien lamentablemente falleció el 18 de setiembre del 2015. “ El recuerdo que me deja es darle las gracias a él porque supo llegar al jugador, a la persona y puso en alto el nombre de Cienciano a nivel internacional y a los jugadores. Nos hizo entender que nada es imposible”.

Juan Carlos Bazalar ha sido participe de estos momentos inolvidables. Ahora Juanca llora, pero de felicidad, pues en esta Navidad tendrá el mejor regalo de todos: podrán abrazar a su familia y decirles cuanto los ama. Admiración pura para un Bazalar que le ganó al cáncer por goleada.❧

en cifras

13

de mayo del 2012, Juan Carlos Bazalar debutó como técnico dirigiendo a Pacífico.

2007

Con la selección peruana participó en la Copa América que se realizó en Venezuela.

11

títulos logró Juan Carlos Bazalar en su carrera como futbolista.