Suecia vs Suiza EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE por octavos de Rusia 2018

Nadie los tiene como favoritos, pero ellos quieren dar la sorpresa. Suecia y Suiza chocarán este martes desde las 9:00 a.m. (hora peruana EN VIVO Y EN DIRECTO por Caracol, RCN, Telemundo, TV Azteca, Televisa, DirecTV, TyC Sports y Latina) en la penúltima llave de los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Un 3 de julio, hace 24 años, la selección de Suecia disputó ante Bulgaria el tercer puesto en Estados Unidos 1994, premio que al final se llevaron a casa. Muchos dirán que es pura coincidencia que dos décadas más tarde los suecos se enfrenten ante Suiza, pero es el ciclo del fútbol que siempre va dando vueltas.

Suecia, a pesar de haber tenido una buena actuación hasta el momento, no subestima a su rival, como lo aclaró Andreas Granqvist. “Conocemos nuestras fortalezas y debilidades y sabemos lo que nos ha llevado hasta aquí. Y también que Suiza ha sido muy buena durante mucho tiempo y que son los favoritos en este partido. Entonces la idea de que podamos subestimar a nuestro oponente no termina”, reveló el defensa.

Historial : ante Suiza nos enfrentamos 28 veces, diez victorias para Suecia, once para Suiza y siete empates. pic.twitter.com/iN5nZ1DbtR — Selección de Suecia (@seleccionsuecia) 3 de julio de 2018

Por su parte, los navajos de Vladimir Petkovic están mentalizados en salir victoriosos y pasar a cuartos por segunda vez en su historia. “Queremos controlar el juego desde el principio. Estaremos hambrientos como nuestros fanáticos que han viajado a San Petersburgo. Parece que hemos activado algo en Suiza”, reveló el técnico.

De todos los equipos que se encuentran en la parte posterior del esquema, Suecia es uno de los dos que ya ha estado en una final en el pasado, hace 60 años. El otro equipo es Inglaterra. Sin importar el resultado de las próximas semanas, veremos por lo menos un nuevo rostro en las finales.

Horarios del Suecia vs Suiza

Costa Rica - 8:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Brasil - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Canales del Suecia vs Suiza

Perú - Latina, DirecTV

Colombia - Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina - Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México - SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España - Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Brasil - Globo, SporTV y Fox Sports

Panamá - RPCTV, Telemetro, TVMax

Uruguay - Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile - Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica - Teletica, Sky, Movistar

Ecuador - RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos (Nueva York) - FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Estados Unidos (Miami) - FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Alineaciones probables del Suecia vs Suiza

Suecia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Hiljemark, Ekdal, Forsberg; Berg y Toivonen.

Suiza: Sommer; Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Saqiri, Dzemaili, Zuber; y Seferovic.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Suecia vs Suiza?

Si quieres seguir en Internet el Suecia vs Suiza, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.