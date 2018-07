Colombia vs Inglaterra por el pase a cuartos de final del Mundial | EN VIVO

Este martes desde la 1:00 p.m. - hora peruana, Colombia e Inglaterra chocarán (EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE por TyC Spots, DirecTV Sports y Latina) por los octavos de final del Mundial Rusia 2018. La presencia de James Rodríguez no está confirmada.

El volante del Bayern Múnich padece un edema menor sin ruptura fibrilar en el sóleo derecho, según el parte médico de la Federación Colombiana (FCF) y José Pékerman anunció que lo esperarán hasta última hora.

"Tuvimos la buena noticia del resultado de su prueba médica, de su resonancia que ya se difundió y de que no tiene ruptura grande ni grave y que ha evolucionado mucho, tenemos un día y medio aún para seguir su recuperación y como siempre esperamos que pueda estar ante Inglaterra", explicó Pékerman.

Colombia llega por segunda ocasión consecutiva a los octavos, y ganadora de llave, luego de la sorpresiva caída ante Japón (2-1) en su debut, y dos victorias seguidas frente a Polonia (3-0) y Senegal (1-0).

Inglaterra, por otro lado, quiere dejar atrás la reciente derrota ante Bélgica (1-0) y volver a la senda del triunfo de la mano del goleador de la Copa del Mundo: Harry Kane, quien posee cinco dianas.

"Tal vez si hubiera jugado contra Bélgica y no anotaba estaría pensando, 'No anoté en el último partido'. Pero vengo de firmar un hat-trick y estoy listo para un encuentro muy importante", dijo Kane.

