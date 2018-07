¡Croacia venció en penales 3-2 a Dinamarca y avanzó a cuartos de final!

Increíble partido. Croacia clasificó a cuartos de final después de empatar 1-1 contra Dinamarca y vencer 3-2 en penales por octavos de final del Mundial Rusia 2018.

En el estadio Nizhni Nóvgorod, los 40 851 asistentes presenciaron los dos primeros goles más rápidos en la presente Copa del Mundo. Mathias Jørgensen anotó a los 55 segundos de haberse iniciado el juego tras un pase lateral.

La anotación de la 'Dinamita roja' fue callada por los croatas a los 4'. Mario Mandžukić empató el partido tras una jugada iniciada en un tiro de esquina. El resultado no cambió en el resto del encuentro.

Los delanteros de ambos países generaron ocasiones de gol, atajadas por los arqueros Kasper Schmeichel y Danijel Subašić. El tiempo suplementario no varió el marcador. Sin embargo, a los 114' el árbitro Néstor Pitana cobró una falta a Ante Rebić. Luka Modrić ejecutó el penal, a los 116', que fue atajado por Schmeichel. La celebración de Dinamarca terminó en la definición desde los 12 pasos.

En eliminación por penales, Croacia venció 3-2. Subašić atajó los disparos de Christian Eriksen, Lasse Schöne y de Nicolai Jørgensen, mientras que Schmeichel detuvo los tiros de Milen Badelj y de Josip Pivarić.

Con la clasificación a cuartos de final, donde enfrentarán a Rusia con el objetivo de obtener llegar a semifinales, instancia que alcanzó en Francia 1998, cuando los 'Galos' les negaron el acceso a la final.

Penal 10 - Croacia: ¡Gol de Rakitic! ¡Croacia ganó 3-2 en penales!

Penal 9 - Dinamarca: ¡Falló Jorgensen! ¡Tapó Subašić!

Penal 8 - Croacia: ¡Falló Pivaric! Atajó Schmeichel

Penal 7 - Dinamarca: ¡Falló Schöne! ¡Atajó Subašić!

Penal 6 - Croacia: ¡Gol de Luka Modric!

Penal 5 - Dinamarca: ¡Gol de Krohn-Dehli!

Penal 4 - Croacia: ¡Gol de Kramaric!

Penal 3 - Dinamarca: ¡Gol de Simon Kjær!

Penal 2 - Croacia: ¡Falló Badelj! ¡Atajó Schmeichel!

Penal 1 - Dinamarca: ¡Falló Christian Ericksen! ¡Atajó Subašić!

- 121' Final del segundo tiempo complementario. ¡Vamos a penales!

- 119' Disparo de Croacia que atrapa Schmeichel.

- 116' ¡Increíble Kasper Schmeichel! Atajó el penal ejecutado por Luka Modric.

- 114' ¡Penal para Croacia! Falta contra Rebić en área danesa.

- 113' Disparo de Dinamarca que terminó fuera del arco.

- 108' Cambio en Croacia: sale Mandžukić, entra Milan Badelj.

- 108' ¡Disparo de Sisto que pasa al costado del arco croata!

- 106' Centro de Jorgensen que despeja el rival.

- 105' Cambio en Dinamarca: entra Pione Sisto, sale Braithwaite.

- 105' + 2' Final del primer tiempo suplementario. Siguen empatados 1-1.

- 105' + 1' Centro de Modrić que despeja el rival.

- 104' ¡Kramaric mandó un centro que casi era gol! Schmeichel la sacó de una mano.

- 99' Schön le pegó al balón y la pelota pasó cerca al arco de Dinamarca.

- 98' Cambio en Dinamarca: sale Delaney, entra Michael Krohn-Dehli.

- 97' Cambio en Croacia: sale Perišić, entra Andrej Kramarić.

- 95' Presión del cuadro danés en área croata. Knudsen le pegó al balón y terminó en tiro de esquina.

- 92' Falta casual de Delaney a Mandzukic. El danés continuó el juego a pesar de que el croata estaba tirado en el campo.

- 93' Final del segundo Tiempo. Croacia y Dinamarca empatan 1-1 y se van a tiempo suplementario.

- 93' ¡Braithwaite remató al arco y el balón pasó cerca del arco croata!

- 92' ¡Rakitić le pegó al arco danés y el balón pasó cerca del palo!

- 88' ¡Schöne le pegó al arco croata, pero el balón pasó cerca al arco español!

- 87' Cabezazo croata que atrapa Schmeichel.

- 86' ¡Centro de Rebić que aprovechó Pivarić en disparar al arco, pero salió desviado!

- 84' ¡Centro de Croacia que pasa por arriba del arco de Schmeichel!

- 82' Se encuentra sentido Kovačić.

- 82' Centro de Kjær que termina en manos de Subašić.

- 81' Cambio en Croacia: sale Strinić, entra Josip Pivarić.

- 80' Sentido Strinić. Jugadores aprovechan en hidratarse.

- 78' ¡Zurdazo de Rebić que atrapa Schmeichel!

- 77' Disparo de Modrić que pasó por el costado del palo.

- 75' El árbitro pita falta de Poulsen contra Strinić.

- 74' Disparo de Ericksen que pasa por el costado del palo.

- 72' ¡Disparo de Jorgensen que atrapa Subašić!

- 71' Cambio en Croacia: sale Brozović, entra Mateo Kovačić.

- 66' Cambio en Dinamarca: sale Cornelius, entra Nicolai Jorgensen.

- 65' Tiro de Rebić que despeja Schmeichel de un puño.

- 63' ¡Centro de Delaney que no aprovechó Braithwaite!

- 59' Centro croata en área danesa. Rakitić no pudo aprovechar el coger el balón.

- 56' ¡Centro de Poulsen que despejó el rival! Braithwaite intentó disparar el balón, pero hizo un terrible pelotazo.

- 53' Falta contra Perišić. Tiro libre para Croacia.

- 51' Centro de Poulsen que atrapa Subašić.

- 50' Posición adelantada para Croacia.

- 48' Centro de Perišić que no recibe ningún compañero.

- 45' Cambio en Dinamarca: sale Christensen, entra Lasse Schöne.

- 45' + 2' Final del primer tiempo. Croacia empata 1-1 con Dinamarca.

- 45' Mandzukic se encuentra sentido en el campo con un dolor en el tobillo derecho.

- 44' ¡Tremendo disparo de Rakitić que atajó Schmeichel!

- 42' ¡Chocó con el palo! Ericksen pateó el balón y casi hace un golazo para Dinamarca.

- 40' Falta contra Poulsen.

- 39' ¡Lovren casi anota el primero tras centro de tiro libre! La pelota pasó por el costado del arco.

- 37' Falta contra Luka Modrić.

- 33' Strinić quiso generar peligro en área danesa, pero cometió falta contra el rival.

- 32' Centro de Ericksen al área croata. El guardameta Subašić atrapó el balón.

- 31' ¡Poulsen quiso llegar al balón en área croata! La defensa rival despejó el balón.

- 29' ¡Tiro de Rakitić y Perišić que atajó Schmeichel! Perišić quiso volver a pegar el balón, pero salió por arriba del arco.

- 27' ¡Braithwaite casi anota el desempate! Subašić atajó la pelota.

- 25' Pase largo croata que termina en las manos del danés Schmeichel.

- 20' ¡Piden penal para Croacia! Hubo falta a Mandžukić en área danesa. El árbitro Pitana no cobró la falta.

- 15' Croacia trata de generar peligro en área danes, aunque no logra concretar el gol.

- 12' Perišić ejecutó el tiro libre y el balón se fue a tiro de esquina.

- 11' Tiro libre para Croacia cerca al área danés. Hubo falta de Jørgensen.

- 10' Falta contra Croacia. Tiro libre pita el árbitro.

- 7' Se calma el partido tras el empate 1-1.

Mandžukić puso el empate tras aprovechar la pelota en área danés. Empatan 1-1.

