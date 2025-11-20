HOYSuscripcion LR Focus

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 20 de noviembre: aumento para pensionados, fechas fijas y nuevos montos vía Sistema Patria

Entérate de todos los detalles actualizados sobre el Bono de Guerra de noviembre 2025, incluido el monto asignado este mes, las fechas de depósito y el cronograma oficial establecido por el Sistema Patria, que continúa aplicando el mismo esquema de pago utilizado en octubre.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Ejecutivo venezolano, liderado por Nicolás Maduro, se prepara para activar una nueva entrega del Bono de Guerra Económica correspondiente al mes de noviembre de 2025. Este subsidio, canalizado a través del Sistema Patria, está dirigido a tres sectores específicos de la población, con la intención de brindar un respaldo económico frente a la actual situación del país.

En esta nota te compartimos los últimos datos disponibles sobre los montos que se están asignando, el cronograma oficial de depósitos y los criterios que deben cumplir los beneficiarios para acceder a este apoyo.

Bono de Guerra información de HOY: pago para pensionados, fechas oficiales y aumentos confirmados vía Sistema Patria

Bono de Guerra, noviembre 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

La entrega del Bono de Guerra correspondiente a noviembre de 2025 ya comenzó. Como es habitual, el subsidio se distribuye entre los tres grupos definidos por el Gobierno nacional, respetando el esquema habitual de pagos. Revisa a continuación el cronograma para conocer cómo avanza el proceso de asignación este mes:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: viernes 14 de noviembre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: viernes 21 de noviembre.
Anuncio del Bono de Guerra de noviembre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de noviembre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de noviembre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo aumento en los montos del Bono de Guerra Económica, el cual se entrega a través del Sistema Patria. Este ajuste aplica por igual a los tres sectores beneficiados mensualmente y está alineado con el mecanismo de indexación que aún se mantiene en vigor. En las siguientes líneas, te mostramos las cifras actualizadas para noviembre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 28.080 bolívares o 120 dólares indexados (más 4.680 bolívares de bonificación de fin de año)
  • Jubilados: recibieron 26.208 bolívares o 112 dólares indexados (más 3.276 bolívares de bonificación de fin de año)
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

