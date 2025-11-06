HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 6 de noviembre: Aguinaldo, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

El MPPE se alista para efectuar los pagos previstos para noviembre de 2025, que abarcan el Bono de Guerra, las dos quincenas del mes, el depósito del Cestaticket y la segunda parte del aguinaldo.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) se prepara para iniciar el proceso de pago correspondiente a noviembre de 2025, dirigido a docentes y personal administrativo a nivel nacional. Esta jornada contempla la entrega del Bono de Guerra, el Cestaticket, ambas quincenas del mes y la segunda fracción del aguinaldo.

Además, el Gobierno nacional prevé sumar nuevos incentivos destinados a todo el personal del sector educativo, sin distinción del tipo de contratación.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Pagos MPPE información de HOY: bonos del Ministerio de Educación y buenas noticias para docentes en Venezuela

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025

El Ministerio de Educación planea efectuar el pago del Bono de Guerra Económica para todo su personal, incluyendo tanto a trabajadores activos como a jubilados. Este aporte se realizará en conjunto con las quincenas y el beneficio del Cestaticket, y está dirigido a empleados de todo el territorio nacional.

  • Segundo mes de Aguinaldo (comenzó a pagarse desde el 3 de noviembre)
  • Primera Quincena
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena.

Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ratificó que el valor del Cestaticket se mantendrá en 40 dólares, ajustado mediante el sistema de indexación vigente. A este ingreso se suma el Bono de Guerra Económica, fijado en 120 dólares bajo el mismo esquema. La combinación de ambos beneficios representa un ingreso mensual de 160 dólares para los empleados del sector público.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
Notas relacionadas
Estados Unidos tiene tres planes para derrocar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, según el NYT

Estados Unidos tiene tres planes para derrocar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, según el NYT

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 6 de noviembre: fechas fijas y montos de fin de año con aumento confirmado del Sistema Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 6 de noviembre: fechas fijas y montos de fin de año con aumento confirmado del Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 6 de noviembre: fechas fijas y montos de fin de año con aumento confirmado del Sistema Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 6 de noviembre: fechas fijas y montos de fin de año con aumento confirmado del Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol, fiesta y valores: así se vivió la Cuarta Copa Ocho Sur en Ucayali

Encuentran a mujer asesinada en habitación de hospedaje en El Progreso: investigan presunto feminicidio en Carabayllo

Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

Datos LR

Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 6 de noviembre: fechas fijas y montos de fin de año con aumento confirmado del Sistema Patria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

Gobierno decidirá si otorga salvoconducto a Betssy Chávez este viernes tras asilo en la Embajada de México

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025