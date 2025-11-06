Pagos MPPE esto se sabe HOY, 6 de noviembre: Aguinaldo, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) se prepara para iniciar el proceso de pago correspondiente a noviembre de 2025, dirigido a docentes y personal administrativo a nivel nacional. Esta jornada contempla la entrega del Bono de Guerra, el Cestaticket, ambas quincenas del mes y la segunda fracción del aguinaldo.

Además, el Gobierno nacional prevé sumar nuevos incentivos destinados a todo el personal del sector educativo, sin distinción del tipo de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025

El Ministerio de Educación planea efectuar el pago del Bono de Guerra Económica para todo su personal, incluyendo tanto a trabajadores activos como a jubilados. Este aporte se realizará en conjunto con las quincenas y el beneficio del Cestaticket, y está dirigido a empleados de todo el territorio nacional.

Segundo mes de Aguinaldo (comenzó a pagarse desde el 3 de noviembre)

Primera Quincena

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena.

Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ratificó que el valor del Cestaticket se mantendrá en 40 dólares, ajustado mediante el sistema de indexación vigente. A este ingreso se suma el Bono de Guerra Económica, fijado en 120 dólares bajo el mismo esquema. La combinación de ambos beneficios representa un ingreso mensual de 160 dólares para los empleados del sector público.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?