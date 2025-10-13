Kino Táchira de HOY, 13 de octubre 2025: resultados del sorteo 111, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 13 de octubre de 2025. Foto: composiciónLR/Kino Táchira

Este lunes 13 de octubre se celebra en Venezuela el sorteo 111 del Kino Táchira, brindando a los jugadores una nueva posibilidad de ganar importantes premios. Con un cartón de 15 números adquirido por 500 bolívares, los participantes siguen atentos la transmisión en vivo por YouTube y pueden consultar los resultados completos en esta nota.

Resultados Kino Táchira del 13 de octubre: números del sorteo 111

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 111 del Kino Táchira hoy:

Números ganadores: -

¿Cuáles fueron los resultados de Kino Táchira del 6 de octubre?

Te compartimos los resultados del Kino Táchira de la última fecha:

Números ganadores: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18

¿Qué es Kino Táchira?

Kino Táchira es un juego de lotería venezolano operado por la Lotería del Táchira, y forma parte del sistema oficial de sorteos del país. Está respaldado por el Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira – Lotería del Táchira, una institución con amplia trayectoria en la promoción de juegos de azar con fines sociales. Ofrece premios semanales a través de combinaciones numéricas y busca generar recursos destinados a programas de ayuda y bienestar.

¿Cuánto cuesta participar en Kino Táchira?

Participar en Kino Táchira tiene un costo accesible de 500 bolívares por cartón, y los premios se entregan directamente en bolívares, lo que hace el proceso simple y directo.

¿Dónde se pueden comprar boletos para jugar Kino Táchira?

Puedes comprar boletos para participar en Kino Táchira en cualquiera de sus más de 700 puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país. En la ciudad de Maracaibo, por ejemplo, destacan agencias como Servicio Telemático C.A., Agencia La Fortuna 1 1201, WM Plaza Lago, Agencia La Ideal, Lotería Alejo 3, Agencia El Tesoro, Agencia de Loterías Mary, Mao Lottery, Puchungo 1 y Agencia El Pajarito, entre otras.