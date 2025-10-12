HOYSuscripcion LR Focus

Resultados Kingo Táchira de HOY, 12 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 145 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Consulta los resultados del Kingo Táchira de este 12 de octubre, incluyendo las combinaciones ganadoras de los sorteos de Bingo y Lotto. En esta edición, los participantes pueden optar por premios desde $500, disponibles en distintas regiones del país.

Kingo Táchira: revisa aquí los resultados del domingo 12 de octubre de 2025. Foto: composición LR/Kingo Táchira/RT
Kingo Táchira: revisa aquí los resultados del domingo 12 de octubre de 2025. Foto: composición LR/Kingo Táchira/RT

El sorteo 145 del Kingo Táchira se realiza este 12 de octubre a las 3:00 p. m. (hora de Caracas). Una vez publicados de forma oficial, los resultados podrán consultarse en el portal web de La República. Además, quienes deseen seguir el sorteo en directo podrán hacerlo a través de la transmisión en vivo disponible en YouTube, accesible desde cualquier dispositivo con internet.

Resultados Kingo Táchira hoy, 12 de octubre: números del sorteo 145

  • Bingo: -
  • Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 5 de octubre

  • Bingo: 06 - 17 - 09 - 23 - 15 - 03 - 27 - 10
  • Lotto: 11 - 02 - 26 - 15 - 13

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.

