Resultados Kingo Táchira de HOY, 12 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 145 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

El sorteo 145 del Kingo Táchira se realiza este 12 de octubre a las 3:00 p. m. (hora de Caracas). Una vez publicados de forma oficial, los resultados podrán consultarse en el portal web de La República. Además, quienes deseen seguir el sorteo en directo podrán hacerlo a través de la transmisión en vivo disponible en YouTube, accesible desde cualquier dispositivo con internet.

Resultados Kingo Táchira hoy, 12 de octubre: números del sorteo 145

Bingo: -

- Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 5 de octubre

Bingo: 06 - 17 - 09 - 23 - 15 - 03 - 27 - 10

Lotto: 11 - 02 - 26 - 15 - 13

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.