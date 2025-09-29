HOYSuscripcion LR Focus

Kino Táchira de HOY, 29 de septiembre 2025: resultados del sorteo 109, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Revisa los resultados del sorteo 109 del Kino Táchira, celebrado el lunes 29 de septiembre, y confirma si tu cartón coincide con la combinación de 15 números válida en todo el territorio venezolano.

Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 29 de septiembre de 2025. Foto: composición LR/Kino Táchira
Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 29 de septiembre de 2025. Foto: composición LR/Kino Táchira

El lunes 29 de septiembre se celebra en Venezuela el sorteo 109 del Kino Táchira, ofreciendo atractivos premios que podrían cambiar la vida de sus jugadores. Con un cartón de 15 números adquirido por 500 bolívares, los participantes aguardan los resultados, los cuales son transmitidos en vivo por YouTube y que puedes consultar en esta nota.

Resultados Kino Táchira del 29 de septiembre: números del sorteo 109

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 109 del Kino Táchira hoy:

  • Números ganadores: -

¿Cuáles fueron los resultados de Kino Táchira del 22 de septiembre?

Te compartimos los resultados del Kino Táchira de la última fecha:

  • Números ganadores: 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23

¿Qué es Kino Táchira?

Kino Táchira es un juego de lotería venezolano operado por la Lotería del Táchira, y forma parte del sistema oficial de sorteos del país. Está respaldado por el Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira – Lotería del Táchira, una institución con amplia trayectoria en la promoción de juegos de azar con fines sociales. Ofrece premios semanales a través de combinaciones numéricas y busca generar recursos destinados a programas de ayuda y bienestar.

¿Cuánto cuesta participar en Kino Táchira?

Participar en Kino Táchira tiene un costo accesible de 500 bolívares por cartón, y los premios se entregan directamente en bolívares, lo que hace el proceso simple y directo.

¿Dónde se pueden comprar boletos para jugar Kino Táchira?

Puedes comprar boletos para participar en Kino Táchira en cualquiera de sus más de 700 puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país. En la ciudad de Maracaibo, por ejemplo, destacan agencias como Servicio Telemático C.A., Agencia La Fortuna 1 1201, WM Plaza Lago, Agencia La Ideal, Lotería Alejo 3, Agencia El Tesoro, Agencia de Loterías Mary, Mao Lottery, Puchungo 1 y Agencia El Pajarito, entre otras.

