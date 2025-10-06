Resultados Kino Táchira de HOY, 6 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 110 y premio mayor de la lotería en Venezuela

El sorteo 110 del Kino Táchira se lleva a cabo en Venezuela este lunes 6 de octubre, con una nueva oportunidad para que los jugadores opten a grandes premios. Cada participante, con un cartón de 15 números adquirido por 500 bolívares, espera con expectativa los resultados, transmitidos en vivo a través de YouTube y disponibles para su revisión en esta nota.

Resultados Kino Táchira del 6 de octubre: números del sorteo 110

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 110 del Kino Táchira hoy:

Números ganadores: -

¿Cuáles fueron los resultados de Kino Táchira del 29 de septiembre?

Te compartimos los resultados del Kino Táchira de la última fecha:

Números ganadores: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22

¿Qué es Kino Táchira?

Kino Táchira es un juego de lotería venezolano operado por la Lotería del Táchira, y forma parte del sistema oficial de sorteos del país. Está respaldado por el Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira – Lotería del Táchira, una institución con amplia trayectoria en la promoción de juegos de azar con fines sociales. Ofrece premios semanales a través de combinaciones numéricas y busca generar recursos destinados a programas de ayuda y bienestar.

¿Cuánto cuesta participar en Kino Táchira?

Participar en Kino Táchira tiene un costo accesible de 500 bolívares por cartón, y los premios se entregan directamente en bolívares, lo que hace el proceso simple y directo.

¿Dónde se pueden comprar boletos para jugar Kino Táchira?

Puedes comprar boletos para participar en Kino Táchira en cualquiera de sus más de 700 puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país. En la ciudad de Maracaibo, por ejemplo, destacan agencias como Servicio Telemático C.A., Agencia La Fortuna 1 1201, WM Plaza Lago, Agencia La Ideal, Lotería Alejo 3, Agencia El Tesoro, Agencia de Loterías Mary, Mao Lottery, Puchungo 1 y Agencia El Pajarito, entre otras.