Bonos Activos últimas noticias de HOY, 6 de octubre: Bono Único Familiar con aumento y próximo pagos confirmados del Sistema Patria

Al comenzar octubre de 2025, se pondrá en marcha el calendario de pagos del Sistema Patria, incluyendo la entrega del Bono Único Familiar. Una vez finalizado ese proceso, se dará paso al depósito del Bono de Guerra.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium

Ya comenzó la entrega de los bonos patria de octubre 2025 en Venezuela, como parte de las políticas implementadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para asistir económicamente a los sectores más vulnerables ante la crisis. Los montos del Sistema Patria han sido ajustados recientemente con la intención de contrarrestar los efectos de la inflación.

Actualmente, se encuentra activa la distribución del Bono Único Familiar correspondiente a este mes, y en los próximos días se espera el inicio del pago del Bono de Guerra Económica.

Bono Patria, octubre 2025: ¿qué pago está activo HOY en Venezuela?

El Bono Único Familiar comenzó a ser distribuido a través del Sistema Patria, según fue informado por canales oficiales como Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (antes Twitter).

En esta ocasión, el monto otorgado fue de 2.700 bolívares, lo que representa aproximadamente 15 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Único Familiar de octubre 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

Durante los días venideros, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará la distribución de estos bonos a través de la plataforma del Sistema Patria:

  • Bono Amor Mayor
  • Bono de Guerra para trabajadores públicos
  • Bono de Guerra para jubilados
  • Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
